Dalhousie offre gratuitement une propriété à la CSR-Restigouche

Dalhousie est prête à céder gratuitement une propriété pouvant accommoder la station de transfert ainsi que l’administration de la Commission de services régionaux du Restigouche, deux services actuellement à Campbellton.

En raison de l’implantation prochaine du programme de recyclage à domicile, d’importants investissements sont nécessaires à la station de transfert, notamment pour son agrandissement, une dépense déjà comptabilisée à l’intérieur du plan d’affaire du projet. Mais voilà, Dalhousie croit avoir une solution sous la main pour abaisser les coûts du programme.

Jeudi soir lors de la rencontre mensuelle de la CSR-Restigouche, le maire de l’endroit, Normand Pelletier, a plutôt proposé de déménager la station de transfert à l’intérieur d’anciens locaux d’AbitibiBowater situés sur son territoire, plus précisément ceux de l’ancienne division Woodlands.

Depuis le départ de la papetière en 2008, la Ville a en effet hérité d’une propriété de dix acres sur lequel se trouvent déjà plusieurs bâtiments, notamment un garage de 22 000 pieds carrés qui ne sert pour l’instant qu’à des fins d’entreposage.

«La propriété est clôturée. Le garage surpasse largement les besoins pour la station de transfert et il y a de l’espace en quantité sur le terrain pour de l’entreposage de métaux ou des développements futurs. Le potentiel est énorme», estime le maire.

Le site actuel de la station de transfert de Campbellton fait de son côté 6400 pieds carrés. Pour accommoder l’afflux de matières recyclables, on propose de l’agrandir de 1500 pieds carrés.

«Je crois qu’on pourrait faire sauver de l’argent à tout le monde en évitant d’investir dans l’agrandissement de la station de transfert alors qu’on a un endroit adéquat et disponible», soutient M. Pelletier.

Plus que la station de transfert, l’offre du maire comprend également le déménagement des bureaux administratifs de la CSR-Restigouche puisque le site de la Woodlands possède un édifice pouvant service à cet effet.

Selon le maire, en devenant propriétaire gratuitement du site et des bureaux de la Woodlands, la CSR-Restigouche n’aurait du coup plus à louer de local, ce qui engendrerait d’autres économies. Dans les faits, certains bâtiments sur le site sont déjà loués, ce qui pourrait même occasionner des revenus à l’organisme.

«Nous (la Ville) sommes propriétaires de tout cela et nous sommes prêts à le donner à la CSR-Restigouche. Nous ne voulons plus être dans la business de la location et de l’entretien de bâtisses, on a d’autres chats à fouetter. C’est vrai que cela aiderait aussi notre ville avec les revenus fonciers, mais il reste que cette proposition est vraiment – à nos yeux – gagnante pour tous», dit M. Pelletier.

Idée à l’étude

À la suite de cette présentation, les membres présents de la CSR-Restigouche (à noter l’absence du représentant de Campbellton) ont mandaté le comité de finances à examiner la faisabilité de la proposition.

«L’idée c’est de voir quels seraient les avantages et les inconvénients d’un éventuel déménagement, quels seraient les impacts financiers à long terme d’une telle décision. Il faut regarder à tous les aspects, comme le transport des matières par rapport à la distance, les réaménagements nécessaires aux bâtiments, etc. C’est très embryonnaire, mais la proposition a du mérite», exprime le président de la CSR-Restigouche, Michel Soucy.

Le comité devra se pencher rapidement sur la question puisque le programme de recyclage doit démarrer à l’automne.