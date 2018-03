Le blizzard a frappé plus fort que prévu

Le Grand Moncton s’attendait à recevoir 15 cm de neige, tout au plus, jeudi soir. Le blizzard qui a balayé la région a plutôt laissé 31 cm de neige, selon Environnement Canada. Les rafales ont soufflé à 82 km/h au plus fort de la tempête dans la nuit de jeudi à vendredi. La Péninsule acadienne a reçu environ 13 cm et Bathurst, 8 cm.

Plusieurs écoles étaient toujours fermées au Sud-Est vendredi matin, mais le campus de l’Université de Moncton était ouvert. C’est Moncton qui a eu le plus gros de la neige, mais c’est à Grand Étang, en Nouvelle-Écosse, que la revient la palme des plus forts vents. Des rafales à 154 km/h ont été enregistrées.