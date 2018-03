Les shérifs sont désormais armés dans les palais de justice

Les shérifs au Nouveau-Brunswick peuvent maintenant porter une arme à feu pour certaines de leurs fonctions. Près de 50 d’entre eux ont déjà reçu leur formation et leur certification.

La formation des shérifs pour le port d’armes de poing (pistolets) a commencé l’automne dernier. Ceux qui ont été certifiés peuvent porter leur arme depuis le 1er février.

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 146 shérifs. Une évaluation des risques a déterminé qu’il était nécessaire de les armer lors de certaines tâches. Les shérifs ne font pas que veiller à la sécurité dans les palais de justice de la province.

«Les shérifs sont responsables de la sécurité des palais de justice, ainsi que de la conduite d’un certain nombre de tâches, notamment les expulsions, l’exécution des ordres de saisie et de vente, ainsi que les transferts de détenus. Les shérifs peuvent être confrontés à des risques de mort ou de lésions corporelles graves dans l’accomplissement de leurs devoirs», souligne Danielle Elliott, porte-parole du ministère de la Justice, par courriel.

Ils peuvent donc avoir à entrer dans des propriétés privées dans le cadre de leurs fonctions et cela peut mener à situations dangereuses, voire mortelles.

«Il y a eu des cas où des shérifs ont été confrontés à des personnes avec des armes à la main. Il est aussi arrivé que des menaces aient été faites envers le personnel des salles d’audience ou à la magistrature», a indiqué la porte-parole sans faire allusion à de cas précis.

Les shérifs étaient déjà armés d’une matraque et d’un vaporisateur de poivre en plus d’être vêtus d’un gilet pare-balle, mais ne pouvaient pas faire face à un niveau de violence où leur vie était en danger. Plus précisément, les agents n’avaient pas recours au quatrième niveau des techniques de l’utilisation progressive de la force.

«Les services de shérifs ne disposaient pas des outils appropriés pour faire face à la quatrième et dernière étape, l’utilisation d’armes de poing, face à une personne qui a l’intention de causer des blessures graves ou même la mort».

Ceci dit, les techniques de dialogue sont privilégiées par le service de shérif du Nouveau-Brunswick afin d’atténuer une situation potentiellement dangereuse.

Les agents ne porteront pas leur arme dans les salles d’audience puisque les gens qui y entrent ont déjà franchi des points de contrôle et des détecteurs de métal.

Les shérifs qui sont déjà à l’emploi du gouvernement provincial et qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu, ou suivre la formation nécessaire, pourront être affectés à d’autres tâches. La formation et le port du pistolet seront cependant obligatoires pour les futurs employés.

«Les shérifs qui seront embauchés devront démontrer qu’ils sont en mesure de maîtriser les techniques d’utilisation progressive de la force, incluant la formation sur les armes de poing, s’ils souhaitent obtenir un emploi à temps plein», a précisé Mme Elliott.

L’Académie de police de l’Atlantique forme les shérifs sur ces techniques. Les agents sont entre autres confrontés à des scénarios en temps réel pendant leur formation.