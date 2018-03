L’ex-ministre Danny Soucy tente un retour en politique

L’ancien député et ministre progressiste-conservateur Danny Soucy effectuera ce printemps un retour dans l’arène politique.

Il a confirmé son intention de briguer l’investiture de son parti dans la circonscription de Victoria-la-Vallée.

Au cours des derniers mois, le principal intéressé n’a jamais caché son intention d’en découdre à nouveau avec l’actuel député, le libéral Chuck Chiasson.

En septembre 2014, dans le cadre de l’élection générale, Danny Soucy a été défait par le candidat libéral par un peu moins de 1000 voix de majorité.

Le natif de Grand-Sault a été élu à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick en 2010.

Durant ce mandat, il a occupé les fonctions de ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, de ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et de ministre responsable d’Efficacité NB.

Danny Soucy admet sans détour qu’il veut revivre l’expérience politique de l’époque, alors qu’il formait avec les ministres Madeleine Dubé et Paul Robichaud un trio de députés francophones du Nord influents dans le gouvernement de David Alward.

«J’ai toujours le vouloir de changer et d’améliorer les choses au bénéfice des gens de ma communauté et de ma province», a indiqué celui qui occupe les fonctions de directeur général de l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire.

Sans trop vouloir faire le procès de Chuck Chiasson, Danny Soucy n’a pas manqué l’occasion de rappeler que la fermeture de la Cour provinciale de Grand-Sault, des bureaux de Services NB à Saint-Léonard et de l’usine Dr. Oetker à Saint-André ont marqué le règne du député libéral et du gouvernement de Brian Gallant.

«C’est certain qu’on ne peut pas contrôler les décisions prises par des employeurs de déménager ou de fermer les portes, mais du travail aurait pu être fait auparavant. Je me questionne un peu au sujet de la force politique de Chuck Chiasson…», a ajouté Danny Soucy.

Un coup de sonde de l’Acadie Nouvelle auprès de quelques observateurs de la scène politique à Grand-Sault tend à démontrer que la réélection du député Chiasson en septembre 2018 est loin d’être assurée, et ce même si le Parti libéral du Nouveau-Brunswick devait former le prochain gouvernement.

Le député de la circonscription de Victoria-la-Vallée a semblé bien accueillir l’annonce du retour en politique de Danny Soucy et l’idée d’une joute électorale revanche.

«La décision de jeter son chapeau sur le ring pour la première, la deuxième ou la troisième fois n’est jamais facile. Alors, bien sûr, je félicite M. Soucy pour sa décision et attend avec impatience la campagne», a affirmé Chuck Chiasson.

L’assemblée d’investiture du Parti progressiste-conservateur dans Victoria-la-Vallée devrait se tenir dans environ un mois.

Tout semble indiquer pour l’instant que Danny Soucy sera seul dans cette course et que les militants conservateurs de la région de Grand-Sault lui feront à nouveau confiance.

«Beaucoup de gens m’ont exprimé leur confiance depuis quatre ans et me demandent d’effectuer un retour, ça fait chaud au cœur», de conclure l’aspirant-député.