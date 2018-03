Projet d’agrandissement de 4 millions$ à Tracadie

Le projet d’un centre interrégional de tri de matières recyclables à Tracadie, qui serait réalisé au coût de quatre millions de dollars, a été présenté aux membres de la Commission de services régionaux Chaleur, cette semaine.

Gary LeBlanc, directeur du service de gestion des déchets solides de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, mène le dossier.

«On propose de trier à partir de notre centre de tri à Tracadie les matières recyclables récupérées dans les régions de Chaleur, Miramichi, Restigouche et de la Péninsule. En plus de réaliser des économies, ce projet permettrait de doter la région d’infrastructures qui répondent aux exigences environnementales du futur.»

Pour réaliser ce projet, M. LeBlanc souhaite une participation de différents paliers de gouvernements.

«On souhaite une participation du gouvernement fédéral à hauteur de deux millions de dollars. Celle du gouvernement provincial serait d’un million de dollars. Nous allons faire une demande d’un million de dollars à travers la Commission des emprunts des municipalités. L’estimation préliminaire de ce projet inclut le bâtiment existant, le terrassement ainsi que les équipements.»

Il est proposé d’agrandir le Centre de tri de Tracadie. Ce bâtiment, situé dans le parc industriel de Tracadie, a une superficie de 12 750 pieds carrés, avec une capacité de 3000 tonnes.

On souhaite que le projet soit opérationnel dans 18 mois, a précisé M. LeBlanc.

Le centre de tri des déchets recyclables à Tracadie. – Archives

«Actuellement, on traite 2300 tonnes de produits recyclables, mais il y a 7500 tonnes de disponibles. Pour réaliser le projet, il faudrait faire un agrandissement du site pour arriver à 28 700 pieds carrés avec une capacité approximative de 10 000 tonnes.»

Le président de la Commission de services régionaux Chaleur, Jean-Guy Grant a confié que son organisme prendra une décision d’ici juin.

«Lors de nos prochaines réunions, on aura le temps de discuter de ce projet. C’est sûr qu’on aimerait appuyer un tel projet dans la région, mais il faudra analyser les détails, dont les coûts pour notre commission.»

Portrait dans les différentes régions

Au total, ce sont 1900 tonnes de déchets de la région Chaleur et 1800 tonnes de la région de Miramichi qui sont récupérées par la collecte sélective et acheminées à Rivière-du-Loup, au Québec. Dans la Péninsule acadienne, c’est un total de 2300 tonnes de déchets qui sont récupérées par la collecte sélective et triées à Tracadie. Pour la région de Restigouche, M. LeBlanc rappelle que l’estimation de 1500 tonnes de déchets est basée sur la mise en place éventuelle d’un programme de recyclage.