Un groupe permet aux autistes et à leurs parents de sortir de l’isolement

Après trois années d’existence, le groupe de soutien Chaleur Autisme & Asperger a permis de sortir les autistes et leurs parents de l’isolement.

Les membres du groupe de soutien se réunissent deux fois dans le mois pour échanger, se réconforter, se conseiller et partager des expériences pour intégrer davantage leurs emplois dans la communauté. Les parents sont unanimes de l’importance de ce groupe de soutien sur la vie de leurs enfants.

«La force du groupe de soutien est de sortir non seulement nos enfants ainsi que nous-mêmes de l’isolement. Mon garçon a fait un progrès au niveau de la communication ainsi que de l’estime de soi. Il s’est fait des amis à travers le groupe et il est à l’aise à participer aux activités dans la communauté», de mentionner Juanita Paulin.

Pour Gail Guitard, mère d’un jeune autiste de 23 ans, c’est important que les jeunes autistes participent aux activités communautaires.

«Nos jeunes ont des rêves comme tous les autres jeunes de leur âge. C’est important qu’ils soient acceptés comme tels dans la communauté. Nos jeunes ont fait d’excellents progrès au cours des dernières années pour s’intégrer dans la communauté à travers différentes activités.»

Les jeunes autistes mentionnent l’importance d’être intégré dans la communauté.

Âgé de 29 ans, Sylvain Frenette a confié que le plus difficile est le regard et les préjugés des autres.

«À l’école, je n’ai pas eu la chance de me faire des amis, mais ici j’en ai. On est comme une famille qui veut s’intégrer dans la communauté. Il est important de se sentir bien et d’être accepté par les autres malgré notre différence.»

Son camarade de groupe, Justin Guitard, qui est sur le marché de l’emploi depuis deux ans, est d’avis que les choses peuvent s’améliorer.

«Je travaille quatre jours par semaine à la boulangerie d’un restaurant rapide de la région de Bathurst . Je me souviens que cela a été difficile de trouver un emploi. Cela m’a pris plusieurs mois avant de dénicher cet emploi. Je pense que les employeurs doivent être sensibilisés aux besoins des personnes autistes.»

Sensibiliser la population aux troubles de l’autisme

Le groupe de soutien Chaleur Autisme & Asperge organise une activité, le 2 avril à 18h au Centre des jeunes de Bathurst.

«C’est dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme que cette activité aura lieu. Il y aura la prestation des artistes locaux, ainsi qu’un encan silencieux pour amasser des fonds pour les activités des jeunes. Nous invitons les autres parents d’enfant autiste à se joindre au groupe.Il y aura aussi des activités pour sensibiliser les gens aux problèmes de l’autisme», de conclure Gail Guitard.