Une usine de tourbe rasée par les flammes

Un incendie a détruit l’usine de tourbe Thériault & Hachey à Baie-Sainte-Anne la nuit dernière.

Les pompiers de Baie-Sainte-Anne ont reçu un appel vers 0h40. Ils ont lutté contre les flammes jusqu’à 6h30.

«Un appel très triste pendant la nuit. On a perdu une grande usine de tourbe. Mais la chose principale est que personne n’a été blessé. Je suis sûr qu’elle sera reconstruite dès que possible. Bonne chance Matt (Thériault, un des propriétaires) et à tous les travailleurs», a publié sur Facebook le chef des pompiers de la brigade de Baie-Sainte-Anne, Ligouri Turbide.

L’entreprise Thériault & Hachey (T&H) a été fondée en 1963, par les frères Isaac et Louis Theriault, avec l’aide de Charles Hachey. La compagnie récolte et traite de la tourbe et des mélanges horticoles à base de tourbe. Elle emploie jusqu’à 65 employés en haute saison et compte des clients en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.