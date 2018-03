Une randonnée de 3000 km en traîneau à chiens jusqu’au N.-B.

Un Néo-Brunswickois qui fait une randonnée de 3000 kilomètres en traîneau à chiens du Manitoba jusqu’à à sa province natale affirme que son périple a été jusqu’à maintenant «un mélange de beauté et de terreur».

Justin Allen et ses 12 huskies d’Alaska ont quitté Churchill, au Manitoba, le 22 janvier. Ils sont arrivés à Moosonee, en Ontario, plus tôt cette semaine après avoir parcouru environ 1700 kilomètres dans la toundra, le long des sentiers bordés d’arbres et le long de la baie d’Hudson.

«Ce fut une expérience incroyable. Tout au long de notre route, le paysage a beaucoup changé», a déclaré M. Allen dans une interview téléphonique samedi. «Ce pays est absolument magnifique, mais en même temps, c’est un environnement difficile où nous allons. Vous ne pouvez pas le prendre à la légère. Si vous planifiez mal ou que vous sortez mal préparé, cela peut vous coûter beaucoup, potentiellement votre vie.»

Justin Allen, âgé de 34 ans, a découvert le traîneau à chiens par hasard. Il voyageait à travers le Canada lorsqu’il a visité Churchill en 2012 et a décidé de faire du bénévolat dans un chenil pendant quelques semaines.

«Quelques semaines se sont transformées en hiver, puis l’hiver s’est transformé en six ans», dit-il avec un petit rire.

Maintenant, il est en route vers sa ville natale de Saint-Saint pour être plus proche de sa famille et pour ouvrir une entreprise d’aventure avec ses chiens. Boss Dog Expeditions offrira des promenades en traîneau à chiens, des randonnées à chien et des excursions en camping.

«Je ne pouvais pas imaginer conduire ou prendre l’avion avec les chiens à travers le pays. Cela ne semblait pas convenir. Ces chiens ont voyagé à travers le pays pendant des milliers d’années, alors j’ai décidé que je voulais renouer avec cette culture et l’art du traîneau à chiens, explique M. Allen, dont les chiens ont tous entre deux et quatre ans.

«Les origines du sport viennent des Premières nations et c’est pourquoi nous avons choisi de faire le parcours que nous faisons. Je voulais redonner aux communautés des Premières Nations et leur dire merci. »

Les défis ont été nombreux jusqu’à présent, y compris de se frayer un chemin dans la neige à la hauteur de la taille et sur des routes glacées. Chaque jour, il passe des heures à s’occuper de J.T., Bella, Goldie, Hurleur, Souris, Acer, Alpine, Ash, Juniper, Sequoia, Tamarack et Willow.

«Après avoir dirigé les chiens pendant huit heures et que je suis épuisé, mon travail est loin d’être terminé. J’ai encore des heures de travail devant moi – masser les chiens, mettre des lotions sur leurs pieds, préparer leurs repas, et la liste continue.»

Justin Allen soutient qu’il est important pour lui de montrer l’exemple, alors il dort souvent à l’extérieur sur une peau de caribou à côté de ses chiens, même lorsque les températures descendent à -35 ° C.

«Nous sommes dans la nature et il y a beaucoup de prédateurs. Je ne me sens pas à l’aise d’être à l’intérieur d’une belle tente chaude, sachant que les chiens sont exposés», a-t-il dit.

Selon lui, les chiens sont heureux et en bonne santé, mais un peu confus étant donné que c’est le plus long voyage qu’ils ont fait loin de la maison.

Avant son départ, le plus long voyage qu’il a fait avec les chiens était d’environ 380 kilomètres, mais il a dit qu’ils ont parcouru des milliers de kilomètres dans leur entraînement pour ce périple.

«Je sais ce que nous faisons. Les chiens ne le savent pas. Ils courent aveuglément pour moi parce qu’ils me font confiance. Mais ils se sont vraiment adaptés.»

«Les chiens dictent tout. Parfois, je pense que nous aurons une petite journée et ne courrons que quelques heures, puis à deux heures du matin les chiens hurlent et veulent continuer. D’autres jours, je prévois avoir une longue journée et ils vont me laisser savoir quelques heures plus tard qu’ils veulent arrêter et se reposer. Je lis leurs émotions et je les regarde. Je suis vraiment à l’écoute de mes chiens.»

La conjointe de Justin et un ami suivent une route similaire en camion, le rejoignant à des points de contrôle préétablis. Ils aident à préparer les repas dans les communautés que M. Allen visite et mettent des sautés, des ragoûts et du quinoa dans des emballages scellés sous vide qui sont réchauffés pendant la randonnée en faisant bouillir de la neige et de la glace.

M. Allen a visité les écoles tout au long de son périple, exhibant ses chiens et son traîneau et parlant aux élèves du sport et des avantages de vivre une vie active à l’extérieur.

Beaucoup de gens le suivent sur les médias sociaux, recueillant des milliers de vue sur ses vidéos en direct.

Justin Allen va bientôt continuer à traverser l’Ontario et le Québec avant d’arriver à Saint-Jean vers la mi-avril.