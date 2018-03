Saint-Simon: des milliers de dollars pour rénover l’église

La nécessité de faire des rénovations majeures à la toiture de l’église de Saint-Simon, dans la Péninsule acadienne, force la communauté à se lancer à la recherche de plusieurs milliers de dollars.

La couverture du toit, qui date de près de 25 ans, est en mauvais état. Une soixantaine de paroissiens étaient réunis dans la nef de l’église, dimanche après-midi, pour choisir entre trois soumissions pour la refaire. Ils ont voté à forte majorité en faveur d’une couverture en tôle, au coût de 72 000$.

«Un comité va être formé pour aller chercher l’argent des compagnies, faire une quête spéciale des paroissiens de Saint-Simon et d’autres activités, pour amasser de l’argent afin de financer les rénovations», a expliqué le coprésident du comité de gestion de l’église, Placide Chiasson.

Mais la nécessité de faire une grande collecte de fonds a fait réagir les paroissiens. C’est que l’église dispose d’un montant totalisant 160 000$ dans ses différents comptes et placements.

Plusieurs personnes se demandent pourquoi il n’est pas possible de financer les rénovations avec cet argent et certains ont manifesté leur indignation.

Le père Edmond Thériault, qui dirige la paroisse Saint-Jean-Eudes et qui a présenté le rapport financier 2017 de la communauté chrétienne de Saint-Simon lors de la réunion, a expliqué «qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut» et que «ça prend la permission de l’évêché».

«L’évêché ce qu’il demande quand on fait une réparation majeure comme ça, c’est de faire un comité pour se trouver de l’argent. Si on ne peut pas trouver

72 000 $ et qu’on est obligé d’en prendre un peu sur notre compte, il va l’accepter. Mais ils ne diront jamais de prendre tout l’argent dans le compte. Il faut garder des réserves», a souligné le prêtre devant la salle.

Le père Edmond Thériault a été expéditif dans son refus de donner une entrevue lorsque les journalistes présents l’ont croisé après la réunion.

Il n’est pas possible de savoir quand les travaux débuteront car le projet de rénovation doit d’abord être approuvé par l’évêché.

L’église «n’est pas proche de la fermeture»

Si des églises manquent d’argent et risquent la fermeture dans la province, le coprésident du comité de gestion Placide Chiasson affirme que l’église de Saint-Simon «n’est pas proche de la fermeture».

Cela n’a pas empêché la démolition du presbytère de Saint-Simon l’année dernière pour des raisons financières.

«L’église est en très bon état et nous avons l’argent pour fonctionner. Mais il faut de l’argent pour les années à venir. Aujourd’hui le monde de l’église est composé de personnes âgées et la relève n’est pas là. Si on peut la conserver pour 10 ou 15 ans, on va aller de l’avant», lance Placide Chiasson.