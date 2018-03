Vieillir en santé doit être synonyme de bien se nourrir

Geneviève Arseneau change des vies. Chaque jour, elle rencontre des personnes âgées et leur famille pour les aider à mieux manger et mieux vivre.- Gracieuseté

Pour être en mesure de rester à la maison plus longtemps, les aînés doivent adopter une nutrition saine et équilibrée selon une diététiste du Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick.

Geneviève Arseneau change des vies. Chaque jour, elle rencontre des personnes âgées et leur famille pour les aider à mieux manger et mieux vivre.

En vieillissant, les besoins nutritionnels changent. En prenant de l’âge, on perd entre autres de la masse musculaire. Pour ralentir cette dégradation des muscles, il est important de garder la forme, mais aussi de consommer plus de protéines.

«Les personnes âgées, en général, ont un besoin plus accru en protéines. C’est un défi pour la nutrition parce qu’ils sont parfois seuls à la maison et ils mangent de plus petits repas. Donc ça devient un défi d’atteindre un niveau de protéine», a expliqué Mme Arseneau.

Les protéines, on les trouve dans la viande, le poisson et certaines légumineuses entre autres. Pour un aîné, la digestion peut être un problème. Les suppléments peuvent alors jouer un rôle important

«On peut aller du côté de la supplémentation nutritionnelle. Comme diététiste, on a beaucoup recours à des poudres protéinées ou des suppléments comme Ensure et Boost. Ça les aide à atteindre des niveaux de protéines, de calorie et de nutriments qui pourraient leur manquer parce que leurs repas sont beaucoup plus petits.»

Conserver sa masse musculaire et bien manger en général en suivant le guide alimentaire canadien peut éviter des problèmes de santé chronique comme le diabète. Conserver sa musculaire aide à prévenir des blessures sérieuses.

«Si les personnes âgées ont une grande diminution de leur masse musculaire et de leur masse corporelle, ils sont plus à risque de fracture.»

«C’est sûr que le calcium et la vitamine D sont des nutriments très importants pour les personnes âgées et la santé des os. Puisqu’elles ne mangent pas beaucoup, les personnes âgées deviennent parfois anémiques. Il leur manque du fer qu’on peut trouver dans la viande ou dans d’autres aliments possédant un apport élevé en fer», précise Mme Arseneau.

Les diététistes du Programme extre-mural vont souvent tenter d’impliquer la famille pour motiver les aînés à mieux manger. Elles vont aussi les référer à des programmes locaux de préparation de repas comme Meals on Wheels.

Généralement, l’intervention d’une diététiste fait une grande différence selon Mme Arseneau.

«Je le vois chaque jour dans mon travail. On commence à faire des interventions avec une personne âgée et elles n’ont pas d’énergie. Elles n’ont pas le goût de se lever du sofa. On entre en jeu et tout d’un coup, ils ont plus d’énergie et elles sont très contentes», conclut la diététiste