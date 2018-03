Code rouge à Bathurst: l’accusé devra subir une évaluation psychiatrique

Accusé d’avoir préféré des menaces qui ont mené à l’instauration de mesures de confinement à l’école secondaire Népisiguit et à l’école Place des Jeunes de Bathurst, Jesse Hudon devra se soumettre à une évaluation psychiatrique d’une durée de 30 jours.

Le jeune homme âgé de 18 ans a comparu lundi devant la juge Joanne Durette, en cour provinciale à Bathurst.

La juge Durette a mentionné, lors de l’audience, que l’évaluation permettra de déterminer si Jesse Hudon est apte ou non à subir un procès.

L’accusé devra séjourner pendant un mois au Centre hospitalier Restigouche, à Campbellton, où sont offerts des services de psychiatrie légale.

«Cette demande fait suite à de nombreuses discussions avec M. Hudon ainsi qu’avec ses parents. En suivant une évaluation psychiatrique, cela permettra de savoir si M. Hudon est apte ou non à subir son procès», a déclaré l’avocat de la défense, Luc Roy

De son côté, le procureur de la Couronne, René Dumaresq, ne s’est pas opposé à la demande.

«Pas une mauvaise personne»

Quelques élèves de l’École secondaire Népisiguit ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à l’accusé.

«Cet incident pouvait être évité et on doit comprendre que Jesse ne voulait pas faire de mal à personne. Jesse est un de mes meilleurs amis et j’espère qu’il va s’en sortir. On ne peut pas dire qu’il est une mauvaise personne. Je sais que c’est une erreur et qu’il ne voulait pas tout ceci. C’est important pour nous de venir le soutenir aujourd’hui (lundi)», a confié Eric Godin Gionet, un élève de 12e année.

Le mardi 20 mars, Jesse Hudon a comparu en cour provinciale à Bathurst et a été formellement accusé d’avoir proféré des menaces et de présentation de faux renseignements.

La veille, la police de Bathurst a reçu une plainte liée à des menaces montrant des individus avec des armes à feu sur les médias sociaux.

Des policiers ont été dépêchés à l’école secondaire Népisiguit et à la Place-des-Jeunes où des mesures de confinement ont été mises en places.

De manières préventives, les deux autres écoles francophones de Bathurst, l’Académie Assomption et la Cité de l’Amitié, ont procédé à un confinement sécuritaire à l’intérieur.

Trois jeunes ont été arrêtés en lien avec ces évènements. La force policière de Bathurst en collaboration avec la GRC, ont procédé à une perquisition à deux endroits où plusieurs armes à feu ont été saisies.

Les deux autres individus arrêtés dans le cadre de ces évènements ont été relâchés.

Jesse Hudon sera de retour en cour le 23 avril.