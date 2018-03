De nouveaux outils pour un code vestimentaire inclusif et respectueux

Sue Duguay (gauche), présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, et Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, présentent les nouveaux outils pour un code vestimentaire inclusif et respectueux. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les 22 écoles francophones secondaires du Nouveau-Brunswick ont des pratiques différentes entourant les codes vestimentaires. La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick veut que cela change et propose un code vestimentaire universel.

Comment réagir quand un élève refuse d’enlever sa tuque en salle de classe, ou qu’un membre du personnel d’une école demande à une fille de retourner à la maison afin de changer son habillement?

La réponse dépend d’où l’on se situe. Au Nouveau-Brunswick, chaque école possède ses propres règles sur les vêtements et ses propres pratiques quant à leur application.

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) souhaite s’attaquer à ces enjeux qui causent périodiquement des maux de tête.

«Un témoignage qui m’a choqué était celui d’un élève qui était gender fluid. Il ne s’associait pas à un genre. Dans les écoles, on n’a pas le droit de porter une tuque ou une casquette. Les jours où il se sentait plus masculin, il n’avait pas le droit de cacher ses cheveux dans une tuque. Cela le rendait inconfortable et pouvait nuire à son éducation», explique Sue Duguay, présidente de la FJFNB.

Dans la majorité des cas, les débats entourant le code vestimentaire concernent l’habillement des filles.

À la fin 2014, une quinzaine d’adolescentes de Fredericton High School ont été suspendues pour avoir participé à une manifestation contre le code vestimentaire.

En mai 2015, une élève de Moncton a été suspendue pour avoir critiqué le code vestimentaire de son école sur Facebook. La jeune, Laura Wiggins, avait été forcée de changer sa robe à dos découvert. Selon les autorités scolaires, l’habillement risquait de perturber l’apprentissage de ses camarades de classe masculins. Elle avait réagi en affirmant que c’était plutôt aux garçons de se contrôler.

Une semaine plus tard, la FJFNB avait fait du code vestimentaire universel une priorité. L’organisme s’est associé au Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) dans sa démarche.

Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron Sue Duguay, présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Selon Nelly Dennene, directrice générale du RFNB, le dossier de l’habillement des femmes s’apparente à celui plus large de la responsabilisation des femmes victimes de violence.

«Il y a eu du progrès, mais il y a toujours du travail à faire, et il y en aura toujours. Quand on parle d’éduquer, il faut comprendre que ce n’est pas à une jeune fille de porter ou de ne pas porter un tel vêtement, mais il faut s’attarder à changer le regard et la perception de l’autre.»

La Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB) propose aux jeunes de questionner le code vestimentaire de leur école.

Certains règlements concernent-ils plus les filles que les garçons? Arrive-t-il que le personnel scolaire ne se conforme pas au code vestimentaire? Les règles font-elles place aux diversités des identités et des expressions de genres?

Si la réponse est oui, le code vestimentaire doit être retravaillé, selon la FJFNB.

Lundi, la FJFNB et la RFNB ont lancé une série d’outils visant à guider la conversation vers un code vestimentaire inclusif. Des guides pédagogiques et des affichettes ont été distribués dans les communautés scolaires, et une campagne a été lancée dans les médias sociaux avec le mot clique #NotreCodeVestimentaire.