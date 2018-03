Boxe: la plus grosse délégation du N.-B. à Edmonton

C’est avec une délégation de 15 boxeurs, du jamais vu, que le Nouveau-Brunswick s’est présenté à Edmonton en vue des Championnats canadiens de boxe amateur qui débutent mercredi dans la grande salle du Radisson Hotel.

L’un des deux entraîneurs de l’équipe, Joe Blanchard, a bon espoir de faire aussi bien sinon mieux que l’an dernier alors que les Néo-Brunswickois avaient ramené cinq médailles à la maison, dont trois d’or.

«Nous croyons que la majorité de nos boxeurs vont se retrouver sur l’une des marches du podium, dit-il. Ils sont tous en excellente condition physique et prêts à faire face à n’importe quel opposant.»

L’an dernier, Charlie Cavanagh (Saint-Jean), Sean Finnigan (Oromocto) et Riley Varlan (Fredericton) ont raflé l’or, alors que Tina Hansen (Fredericton) et Kathryn Yeomans (Saint-Jean) ont gagné une médaille de bronze.

«Je m’attends à remporter l’or, bien qu’il y a des boxeurs qui sont de retour dans ma catégorie de poids dont l’Ontarien Spencer Wilcox, qui a déjà été deux fois champion canadien, et l’Albertain Kyle Oliver, qui l’a emporté l’an dernier», affirme Sean Finnigan.

«Une chose est sûre, avec neuf boxeurs, ça va être une catégorie difficile. Je suis excité d’en faire partie et j’ai hâte que ça commence», ajoute celui qui est inscrit dans la division des 60 kg dans la catégorie jeunesse.

Pour sa part, Kathryn Yeomans, qui fera partie de la division des 57 kg chez les athlètes d’âge senior, dit se sentir nettement plus en confiance qu’à pareille date l’an dernier.

«Parce que je sais à quoi m’attendre, lance-t-elle. J’ai eu le bronze l’an dernier et cette fois-ci, je me veux ramener l’or. Je connais déjà l’Albertaine Jessica Sparrow que j’ai battue l’an dernier. Pour ce qui est des autres, je n’en ai aucune idée. Mais je me suis préparée en conséquence et je suis prête à affronter les plus difficiles.»

De son côté, Charlie Cavanagh ne pourra malheureusement pas défendre son titre puisqu’elle se retrouve fin seule dans la division des 69 kg du groupe jeunesse.

«C’est dommage. J’avais espoir qu’ils acceptent de me monter dans une autre division (senior), mais en raison de mon âge, je ne suis pas admissible. Cela dit, je serai là pour encourager mes coéquipiers. Et puis, les entraîneurs m’ont dit qu’ils allaient trouver une façon pour que je puisse livrer quelques combats hors-concours pendant la semaine du tournoi. Par ailleurs, j’ai appris que je faisais toujours partie d’Équipe Canada pour une autre année. J’ai hâte de représenter mon merveilleux pays et ma province à l’étranger», révèle Cavanagh.

Zach Lévesque sera par ailleurs le seul boxeur francophone de l’équipe, lui qui va combattre dans la division des 56 kg dans la catégorie jeunesse.

«Je me suis entraîné avec beaucoup d’intensité ces dernières semaines et je suis prêt, affirme l’Acadien de Dalhousie. Je ne me sens pas beaucoup nerveux, mais juste excité d’en faire partie. Je ne connais aucun de mes adversaires, mais ça ne change rien. Mon objectif est de gagner l’or, quoique je serais bien satisfait de ramener une médaille au Nouveau-Brunswick.»

Lévesque fera partie d’Équipe Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux du Canada. Bohdan Kyslenko (46 kg, junior) et Anthony Hogan (52 kg, junior), tous deux de Saint-Jean, seront eux aussi des Jeux du Canada.

Les autres boxeurs du N.-B. qui sont à Edmonton sont John Lee (60 kg, jeunesse), Kate Lee (54 kg, junior), de Saint-Jean, Bryanne Brown (54 kg, senior) et Mohamad Hariri (64 kg, jeunesse), de Rothesay, Jacob Martell (69 kg, senior), de Kennebecasis Valley, ainsi que Jonah Wiebe (63 kg, junior) et Naomi Brown (60 kg, junior), de Fredericton.