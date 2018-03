Essence: «Un printemps et un été dispendieux à la pompe»

Une hausse des prix à la pompe est prévue cette semaine au Nouveau-Brunswick. Le prix maximum pourrait retourner au-dessus de la barre des 120 cents le litre pour la première fois depuis le début février.

L’analyste en chef de Gasbuddy, Dan McTeague, prédit une hausse du prix de l’essence de 2 cents le litre au Nouveau-Brunswick et dans l’ensemble des Provinces atlantiques. Des calculs effectués par l’Acadie Nouvelle à partir de données de contrats à terme du marché NYMEX laissent aussi prévoir une augmentation d’environ 2 cents le litre.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01. D’ici là, le prix maximum de l’essence ordinaire libre-service est de 119,6 cents le litre.

À pareille date, l’an dernier, le prix était de 106,4 cents le litre.

M. McTeague mentionne qu’à l’échelle nationale, le prix moyen de l’essence atteint son niveau le plus élevé depuis octobre 2014.

«Le prix de l’essence va continuer d’attirer l’attention des conducteurs et des décideurs politiques, qui le voient comme l’une des causes principales de l’inflation en général. Peu importe où l’on habite au Canada, le prix à l’heure actuelle annonce un printemps et un été dispendieux à la pompe.»

Il ajoute que d’autres hausses sont à prévoir, étant donné l’arrivée du mélange d’essence plus coûteux en été et l’approche du grand week-end de Pâques.

Mardi avant-midi, les prix les plus bas de l’essence dans la province étaient à Moncton, à Shediac et à Fredericton, où au moins un poste d’essence affichaient des prix de 112 cents le litre ou moins, selon Gasbuddy. Les prix les plus élevés étaient à Woodstock et à Kedgwick, où ils peuvent dépasser les 119 cents le litre.

Le prix moyen de l’essence dans la province est de 115,7 cents le litre, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale de 125,8 cents le litre. Les prix les plus élevés sont en Colombie-Britannique (131,8 cents le litre en moyenne), alors que les plus bas sont en Saskatchewan (110,5 cents le litre).

Les prédictions sur l’essence ne tiennent pas compte de facteurs imprévisibles comme des phénomènes météorologiques graves et des changements soudains du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Elles ont été établies en se servant des données les plus récentes disponibles. Elles doivent néanmoins être considérées avec prudence.

Les données du marché NYMEX ont été obtenues sur le site barchart.com.