Femme défigurée: 5 ans derrière les barreaux pour James Mazerolle

Un homme de Saint-Louis-de-Kent écope d’une peine de 5 ans d’emprisonnement pour avoir défiguré une femme en octobre 2017.

Le crime s’est produit en matinée du 26 octobre 2017, après que le fils de la victime ait quitté la maison pour l’école.

Mardi après-midi, la cour a appris que la victime, qui ne peut être identifiée en raison d’un avis de non-publication, était à l’extérieur d’une maison, près des rues Acadie et Cyriac, à Saint-Louis-de-kent et fumait une cigarette. Elle s’est dirigée à l’intérieur et un conflit s’est déclenché avec James Edward Mazerolle qui était sous l’influence de la drogue.

La situation a escaladé et M. Mazerolle a poussé la femme sur une étagère à chaussures, qui s’est brisée. Il a frappé sa victime et l’a pris par les cheveux. Il l’a traîné dans une chambre où se trouvaient deux fillettes. Il l’a frappé avec son poing devant les enfants. Alors qu’elle était sur le dos, il a monté sur elle, a mordu son oeil et son oreille et l’a frappé à nouveau. En la tenant au sol, il l’a étranglé.

L’attaque a duré près de deux heures et demie. M. Mazerolle a arraché une partie de l’oreille et du sourcil de la femme. Il a aussi mordu ses seins et son nez.

Périodiquement, il citait des passages de la bible et disait que la femme et les deux filles étaient des démons. Il demandait à des amis, qui n’étaient pas présents, de l’aider à tuer la femme et les deux filles.

Avant que ne sonne midi, la victime a réussi à demander de l’aide à une autre femme au moyen de Facebook. La victime et les deux fillettes sont sorties de la maison et la GRC a été contactée.

La GRC a arrêté M. Mazerolle, mais celui-ci semblait distant et il ne répondait pas à leurs questions.

L’homme a plaidé non coupable dans les jours suivant son arrestation, mais la semaine dernière, il a admis sa culpabilité.

Dans le box des accusés, mardi, il a exprimé des remords quand le juge Paul Duffy lui a demandé s’il souhaitait émettre des commentaires.

«J’ai beaucoup de remords pour ce que j’ai fait. Je ne suis pas cette personne. Je ne me souviens pas des deux jours avant et des deux semaines après. Je n’étais pas conscient. Tout ce que j’ai à leur dire (aux victimes) est que je m’excuse.»

Le juge Duffy a décrit le dossier comme l’un «des plus tristes qu’il n’ait jamais vu».

«Le fait que vous ne vous en souvenez pas est encore plus épeurant. Ce n’était pas vous? Oui, c’était vous. Vous vous êtes mis dans cet état. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez… Ça aurait pu être encore pire. Il y avait des enfants. Vous auriez pu leur faire du mal. Vous auriez pu les tuer.»

L’accusé a été représenté par l’avocat de la défense Sylvain Pelletier. La Couronne a été représentée par la procureure Mélanie LeBlanc.

Le juge Duffy a condamné Mazerolle à une peine de 5 ans, moins les sept mois déjà servis. Il passera donc les prochains 4 ans et 5 mois en prison.

Mazerolle est également sous le coup d’une interdiction de possession d’armes à feu à vie et devra aussi se soumettre à un prélèvement d’ADN. De plus, l’homme n’a pas le droit de communiquer avec la victime et les deux fillettes impliquées pour la durée de son incarcération.