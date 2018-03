Grand Moncton: la circulation sur le boulevard Harrisville sera perturbée

Des travaux sur l’échangeur de la route 15 à la hauteur du boulevard Harrisville à Moncton perturberont la circulation dans le Grand Moncton à partir du 1er avril.

Le boulevard Harrisville fait le lien entre Dieppe et Moncton. Plus de 27 000 voitures y circulent chaque jour. D’importants travaux sont nécessaires pour améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité au niveau de l’échangeur qui donne accès à la route 15.

Le projet de modernisation de l’échangeur a été annoncé en mars 2017 et est évalué à près de 14 millions $. Déjà l’été dernier, des travailleurs s’activaient sur le site, mais c’est cette année que les carrefours giratoires seront construits.

La nouvelle configuration de l’échangeur en forme «d’os de chien» doit réduire les files d’attente et les retards, mais ce ne sera pas avant cet automne. La situation sera probablement pire cet été.

Des travaux commenceront dès le 1er avril et nécessiteront la fermeture d’une voie sur le pont du boulevard Harrisville jusqu’à avis contraire.

Plusieurs restrictions s’appliquent aussi. Les automobilistes circulant en direction Nord sur le boulevard Harrisville vers Kent Building Supplies ne pourront pas entre autres tourner à gauche sur la route 15. Les automobilistes circulant en direction sud sur le boulevard Harrisville vers Dieppe ne pourront pas tourner à gauche sur la route 15.

Les automobilistes devront emprunter des routes alternatives pour sortir de l’autoroute 15 ou y accéder. Par exemple, de Dieppe, il sera possible d’emprunter l’avenue de l’Aviation pour utiliser l’échangeur de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc.

Les travaux permettront d’élargir le viaduc du boulevard Harriville de trois à quatre voies. Des «éléments de transport actif» seront aussi créés pour permettre aux cyclistes et piétons de se déplacer en sécurité.