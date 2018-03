Les élus Restigouche déçus du déneigement sur le territoire

Les élus du Restigouche sont de manière générale insatisfaits de la façon dont les routes ont été déneigées cet hiver par le ministère des Transports.

Dans une lettre envoyée récemment au ministre des Transports, Bill Fraser, la Commission de services régionaux du Restigouche y déplorait les conditions des routes 11 et 17 à la suite de tempêtes. On soutenait que ces artères principales n’étaient pas suffisamment déneigées le matin suivant les précipitations, les rendant du coup dangereuses à la circulation.

«De l’avis général, il y a une différence évidente au niveau de la qualité du déneigement comparativement aux dernières années», peut-on lire dans la missive envoyée par la CSR-Restigouche.

Mais selon la réponse du ministère, dévoilée lors de la dernière réunion mensuelle de l’organisme, il n’y aurait eu aucun changement au niveau de l’entretien de ces deux routes. Celles-ci sont toujours classées A-2, ce qui signifie que les travaux débutent après une accumulation de 2 cm entre 5h et 23h et que les voies doivent être complètement dégagées 24h après la fin d’une tempête.

Toujours selon l’explication donnée à la CSR-Restigouche, seules les routes classées A-1 (autoroutes à quatre voies) reçoivent un service 24h/24.

Les propos du ministre Fraser n’ont toutefois pas semblé convaincre les membres autour de la table.

«On a bien beau dire que ce sont les normes et qu’elles n’ont pas changé, mais la question est de savoir si on respecte ces mêmes normes. Je suis persuadé que non. À bien des égards, on est traité comme des citoyens de deuxième classe», a lancé le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste/Menneval, Burt Paulin.

«Le ministre a beau dire ce qu’il veut, on n’a pas le service qu’on devrait avoir dans le nord de la province. Je voyage tous les jours un peu partout en province et je peux attester qu’il y a des zones qui sont mieux desservies que nous», a soutenu à son tour le représentant de Balmoral, Guy Landry.

Pour le président de la commission, Michel Soucy, l’avis semble unanime comme quoi le service est moindre que par les années passées.

«Peut-être est-ce une impression liée aux conditions météos particulièrement difficiles de cet hiver, mais il n’en demeure pas moins que tout le monde semble avoir remarqué la même chose», indique ce dernier.

«On comprend qu’ils ont des politiques en place concernant les heures, mais il semblerait selon les membres qu’il y ait des défaillances au niveau du déneigement et l’élargissement des voies. Ça nous préoccupe, car les urgences ne surviennent pas uniquement entre 5h et 23h. En fin de compte, je crois qu’il y a du travail à faire. De notre côté, on va continuer de faire le suivi avec le ministère», poursuit le président.