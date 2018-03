La prochaine saison de crabe s’annonce «chaotique»

Des joueurs clés de l’industrie du crabe des neiges sont «très inquiets» face à la fermeture d’une zone de 14 000 kilomètres carrés du sud du golfe du Saint-Laurent à compter du 28 avril.

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) applaudit le ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour la «grande majorité» des mesures annoncées mercredi visant la protection de la baleine noire de l’Atlantique Nord. L’exception à la règle, c’est la fermeture d’une importante aire de pêche à partir du 28 avril.

La zone en question est reconnue comme étant un endroit où «les baleines noires vont se nourrir et où la plupart des baleines noires ont été observées en 2017», selon le MPO. Elle est aussi là où il y a la plus forte concentration de crabiers.

Une zone de 14 000 kilomètres carrés sera fermée à la pêche à partir du 28 avril. – Google Maps

L’UPM est de l’avis qu’une fermeture aussi hâtive, qui aura lieu sans savoir si le mammifère marin est présent ou non, «met à risque l’industrie».

«Sans une ouverture très hâtive et sécuritaire de la pêche, cette mesure a la possibilité d’imposer des limites ardues pour les pêcheurs, le déroulement de la pêche, sans oublier la pression qui sera par conséquent imposée sur les travailleurs d’usine», peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens, est aussi en faveur de la majorité des mesures annoncées mercredi. Il croit cependant que l’échéancier du 28 avril est «problématique» et qu’il va provoquer une saison «chaotique».

«Je ne sais pas comment la pêche va se dérouler ce printemps. La zone qu’ils sont censés fermer est au coeur du golfe, c’est aussi le coeur du stock, et c’est là où il y a la concentration la plus importante de pêcheurs.»

«Qu’ils décident de fermer ça sans savoir s’il y a une baleine, s’il y en a deux ou trois, ou s’il va y en avoir du tout, on trouve ça très problématique. On est déçu.»

M. Gionet croit que la mesure provoquera un niveau de concurrence entre pêcheurs qui n’a pas été vue depuis plusieurs années. En raison de l’espace restreint de pêche, ceux-ci vont probablement «jouer du coude» pour atteindre leur quota.

Joël Gionet – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«C’est un retour en arrière. Tout le monde va aller en mer ce printemps et tout le monde sera en compétition. Je serai compétitif avec mon voisin, et il sera compétitif avec moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir capturer mon quota et lui non plus.»

Afin de réduire les chances que les pêcheurs et les baleines soient dans le golfe en même temps, le MPO souhaite lancer la pêche plus tôt qu’à la normale. Il a notamment l’intention d’utiliser des brise-glaces afin d’ouvrir les ports.

Malgré cela, M. Gionet ne croit pas que la pêche sera lancée avant le 18 ou le 20 avril, en raison de l’état des glaces. Cela leur laisse très peu de temps.

«Il n’y a personne qui va aller pêcher là pour quatre ou cinq jours. Avec tout le travail que ça comporte, les gens vont tous aller à côté. C’est pour ça que la date du 28 avril est complètement ridicule.»

En plus de la fermeture statique de ce quadrilatère de 14 000 kilomètres carrés, le MPO annonce des fermetures temporaires de 15 jours dans les secteurs où des baleines noires sont observées. Les fermetures pourront être prolongées si les baleines demeurent à l’endroit en question.

«Et la zone qu’ils ferment (s’ils voient une baleine) est énorme. Une baleine peut se promener à l’intérieur du golfe en une semaine, et il n’y a plus de pêche. Cette baleine-là peut faire jusqu’à 100 miles (161 km) par jour.»

L’idée de fermer l’espace au coeur de la zone de pêche a été proposée une première fois en fin février, lors de la réunion du Conseil consultatif du crabe des neiges. Des scientifiques avaient alors suggéré la fermeture statique à partir de la mi-mai plutôt qu’à la fin avril. Les porte-parole des crabiers avaient très mal reçu la proposition.