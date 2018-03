Des restes de légumes transformés en sauce piquante 99% acadienne

Pierre-Olivier Brassard et Kevin Arseneau, de la Ferme Terre Partagée, ont lancé leur sauce piquante au restaurant Notre Dame de Parkton à Moncton, mardi soir. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Les fermiers Kevin Arseneau et Pierre-Olivier Brassard ont du piquant pour vous. Ils affirment avoir créé la première sauce piquante acadienne à base d’ingrédients locaux.

La coopérative Ferme Terre Partagée de Rogersville grandit. De plus en plus de gens achètent ses paniers de nourriture locale. À la fin de la saison, il reste cependant toujours des fruits et des légumes qui n’ont pas été vendus. Il fallait trouver quoi en faire.

«On a souvent des surplus de légumes en fin de saison. On veut vivre de l’agriculture. Donc, pour en vivre toute l’année, c’est bien beau de produire plus, mais il faut aussi se diversifier pour avoir des produits à vendre l’hiver, au printemps et à l’automne», a expliqué Kevin Arseneau.

L’idée d’une sauce piquante saisonnière a donc germé et vu le jour. Le concept est simple: plutôt que de donner ces bons fruits et légumes aux animaux ou de simplement les composter, ils sont utilisés pour créer un nouveau produit. De cette façon, la ferme réussit à se diversifier.

«On a valorisé ces produits pour en faire un produit transformé. C’est un processus de souveraineté alimentaire», a indiqué Pierre-Olivier Brassard, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le seul ingrédient que font pousser les fermiers expressément pour la sauce est le piment fort. La recette changera donc chaque année selon le stock de légumes disponibles.

«Cette année, les ingrédients incluent des tomates, des tomatilles, des carottes, de l’ail et des oignons. Ce sont des produits qui viennent de la ferme. Il y a aussi des fraises. On a créé la recette autour de ces ingrédients-là. L’année prochaine, il pourrait y avoir un surplus de betteraves ou de courges. Le goût et la recette pourraient changer en raison de ça», précise M. Arseneau.

La sauce produite en quantité limitée – il n’y a que 1100 bouteilles – est piquante sans l’être excessivement. Le goût est sucré et épicé à la fois.

«Elle est très accessible. C’est une bonne sauce à déjeuner. Elle n’est pas trop piquante. La chaleur arrive très rapidement en bouche, mais tombe très rapidement aussi en raison de la fraise», explique le fermier.

En plus des ingrédients de la ferme, le sauce contient du vinaigre de cidre de pomme qui vient de la Fleur du pommier de Memramcook, de la vodka Grande Bagosse de la distillerie Fils du Roy et du sirop d’érable de Louise et Maurice Lebel, de Rogersville.

«Le seul produit qui n’est pas local dans la sauce est le jus de lime que nous avons ajouté pour donner un goût un petit peu plus acidulé parce qu’on voulait créer une sauce d’inspiration mexicaine», a ajouté M. Brassard.

Si tous les ingrédients, ou presque, sont du Nouveau-Brunswick, le produit est transformé et embouteillé au Saguenay, en collaboration avec Embouteillage JSG. La sauce piquante est disponible dans les marchés des fermiers auxquels la Ferme Terre Partagée est présente ou en ligne, sur son site web.