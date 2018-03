Deux agents immobiliers perdent leur licence

Le 16 février 2016, le résident a été déclaré incapable mental et le curateur public a été nommé provisoirement curateur. - Archives

Tanya Hannah et Maurice Poirier ne peuvent plus exercer leur métier. Un organisme de protection des consommateurs a jugé que les propriétaires de l’agence Century 21 Absolute Realty ont exploité un aîné vulnérable «de façon grave et manifeste».

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs du N.-B. (FCNB) a annoncé mardi qu’elle retirait leur licence aux deux agents immobiliers de Moncton, qu’elle estime responsables d’abus de faiblesse à l’encontre d’une personne âgée.

L’affaire remonte à début 2013, lorsque le couple a conclu une convention d’inscription avec l’aîné pour la vente de son bien résidentiel. La résidence, dont le prix était alors de 324 900$, est restée sur le marché pendant plusieurs mois avant que Mme Hannah ne décide de l’acheter.

L’entente prévoyait un prix d’achat de 238 000$, mais l’acheteuse a bénéficié d’un important crédit de 138 000$ pour les rénovations. L’aîné a aussi accepté de prêter la somme restante de 100 000$ sans intérêt.

En échange de l’hypothèque, les agents immobiliers s’engageaient à verser une allocation mensuelle pour son loyer et ses autres besoins, plutôt que de lui verser le montant au moment de la vente.

«En agissant de la sorte, ils ont privé le résident de son indépendance et ils ont fait en sorte qu’il dépende entièrement d’eux pour payer son loyer», note la directrice des services à la consommation, responsable de la réglementation de l’industrie immobilière.

«Il est évident qu’ils se sont enrichis considérablement grâce à cette transaction, au détriment du résident. Il a perdu sa maison, qui était son unique avoir, et il n’a reçu en retour qu’un an et demi de loyer», peut-on lire dans sa décision.

Moins de 17 000$ en paiements de loyer

Dans son examen de la situation, Alaina Nicholson constate que les remboursements ont cessé par la suite; Hannah et Poirier n’ont pas payé le loyer au nom du résident depuis octobre 2015.

«En fin de compte, les documents examinés par la commission ont révélé que l’aîné a reçu moins de 17 000$ en paiements de loyer pour la vente de son bien résidentiel.»

La directrice estime que les copropriétaires de Century 21 Absolute Realty se sont peu servis de l’important «crédit pour rénovations» dont ils ont bénéficié. Elle juge que les reçus fournis par ces derniers ne prouvent pas que des travaux significatifs aient été effectués dans la résidence pour la rendre vendable.

«Je ne crois pas que Hannah et Poirier ont déjà eu l’intention d’effectuer d’importants travaux de rénovation dans le bien résidentiel, mais je crois qu’ils cherchaient plutôt à réaliser des rénovations minimales pour revendre le bien résidentiel afin d’encaisser un profit.»

Mme Nicholson ajoute que la transaction constituait un conflit d’intérêts flagrant ainsi qu’un dol financier.

«Après avoir examiné toute l’information, force est de constater qu’ils ont exploité de manière scandaleuse et inqualifiable ce résident du Nouveau-Brunswick. Les titulaires de permis se sont liés d’amitié avec une personne âgée vulnérable ayant ouvertement des problèmes de consommation de stupéfiants et une capacité limitée, selon ce que les médecins ont constaté. Ils ont conclu avec lui un marché qui était déloyal et complètement intéressé.»

Une personne vulnérable

Le rapport conclut que les agents immobiliers savaient que le client se trouvait dans une situation précaire et souffrait de divers ennuis de santé, mais ils lui ont tout de même laissé vendre son bien à un prix bien inférieur à sa valeur.

En novembre 2015, la victime présumée a été admise à l’hôpital dans un état d’auto-négligence grave. Le médecin a affirmé que la personne présentait un grave déficit cognitif et qu’elle souffrait d’une maladie depuis au moins un ou deux ans.

Le 16 février 2016, le résident a été déclaré incapable mental et le curateur public a été nommé provisoirement curateur.

Le Bureau du curateur public, un organisme gouvernemental qui protège les intérêts personnels et financiers des personnes vulnérables, a alors découvert que l’aîné avait remis une procuration à Mme Hannah et à M. Poirier.

Ce document légal leur confère le droit de gérer ses affaires.

Dans le testament du résident, M. Poirier était même désigné comme exécuteur testamentaire, fiduciaire et bénéficiaire unique de la succession.

Le curateur a finalement obtenu en 2017 le retrait de la procuration. En parallèle, l’organisme a engagé une poursuite au civil contre Tanya Hannah dans le but de récupérer le solde des montants dus au résident.

Mme Hannah et M. Poirier ne peuvent pas présenter de nouvelle demande de permis avant un an. Leur cas sera évalué au terme des douze mois.

Maurice Poirier a fait appel de la décision auprès du Tribunal des services financiers et des services aux consommateurs, mais aucune date d’appel n’a encore été fixée.