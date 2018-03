Drogue à Moncton: trois personnes arrêtées et un homme accusé

Des accusations ont été portées contre un homme âgé de 43 ans de Moncton et trois autres personnes ont été arrêtées après l’exécution d’un mandat de perquisition.

Mardi matin, des agents du Groupe de la réduction de la criminalité du Service régional de Codiac et de la Section des enquêtes générales de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de l’avenue Beechwood, à Moncton.

La police a saisi du Dilaudid, de l’hydromorphone, de la méthamphétamine en cristaux et une substance qu’elle croit être de la méthamphétamine, ainsi qu’une arme à feu à usage restreint et une arbalète.

Des biens qui auraient été volés ont aussi été récupérés par la police.

Dean Gautreau, de Moncton, a comparu mardi et a été inculpé de quatre chefs d’accusation de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic, de possession de biens obtenus criminellement, de possession d’une arme à feu à usage restreint et de possession d’une arme prohibée.

Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour provinciale à Moncton le jeudi, à 13h30, pour son enquête sur le cautionnement.

Une Néo-Écossaise âgée de 28 ans, du comté de Colchester, a été remise aux autorités policières en Nouvelle-Écosse en lien avec des mandats concernant une autre affaire.

Une femme âgée de 19 ans et un homme âgé de 33 ans, tous de Moncton, ont été libérés, mais ils devront comparaître en cour à une date ultérieure.