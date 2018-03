Tourisme Chaleur: nouvelle image, nouvelle stratégie régionale

C’est sous le slogan «Prends l’temps de tomber en amour» que le bureau régional du Tourisme Chaleur a dévoilé, mardi matin, sa nouvelle image de marque ainsi que sa stratégie régionale en matière de tourisme.

L’image de marque et la stratégie apportent à l’avant-plan des éléments-clés qui existent au sein de la région, indique Janine Daigle, directrice du bureau du Tourisme Chaleur.

«Les visiteurs tombent en amour avec notre région, ils tombent en amour avec la nature, ils tombent en amour avec les gens. Ils font le plein. Ici, dans la région Chaleur, nous avons un équilibre entre le travail et le plaisir. Les visiteurs viennent ici pour s’éloigner du roulement de vie occupé. Cette image relaie ce message et nous sommes fiers de voir notre travail mener à bon port aujourd’hui .»

Pour le maire de Bathurst, Paolo Fongemie, ce lancement est le résultat d’un travail collectif, avec une vision de présenter les occasions touristiques de la région.

«Nous avons plusieurs richesses dans la région Chaleur, de la mer à nos forêts, de nos rivières à nos communautés. Ces éléments, ces valeurs et plus encore sont transmises à nos visiteurs de par l’accueil et la générosité humaine de nos citoyens et citoyennes. Cette nouvelle stratégie représente ces éléments et nous sommes fiers de mettre cette stratégie en vigueur.»

Le propriétaire du gîte L’étoile du Havre, Jean-Charles Joseph a dit que c’est une excellente opportunité de développer le secteur du tourisme dans la région.

«Cela fait à peine quelques mois que j’ai quitté la France pour m’établir à Bathurst. J’ai décidé d’acheter le gîte L’Étoile du Havre, et j’espère avoir des opportunités pour développer des activités hivernales. Je pense que nous allons avoir plus de visibilité avec le bureau du tourisme pour attirer plus de visiteurs dans la région.»

La nouvelle image de marque et stratégie seront mises en œuvre par le biais de publications, campagnes publicitaires et via les médias sociaux.

«La région Chaleur a plusieurs atouts naturels qui permettront aux visiteurs de non seulement vivre de belles aventures vacancières, ils peuvent pleinement décrocher de leur roulement quotidien, en été comme en hiver. C’est avec enthousiasme que nous présentons notre nouvelle identité touristique», de souligner le président de la Commission de services régionaux Chaleur Jean-Guy Grant.