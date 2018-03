Zenabis devient un fournisseur privilégié de la chaîne Pharmasave

Le producteur de marijuana Zenabis d’Atholville s’est trouvé un nouveau client, la chaîne nationale de pharmacies indépendantes Pharmasave.

L’entreprise restigouchoise annonce avoir signé une lettre d’intention afin de devenir un fournisseur privilégié de marijuana médicinale. La valeur de l’entente et la quantité de marijuana en jeu n’ont toutefois pas été dévoilées.

«Ces détails n’ont pas encore été définis. Cela dit, cette entente demeure une étape importante que franchit notre entreprise», explique son président-directeur général, Kevin Coft, ajoutant d’un même trait continuer de travailler activement à signer des ententes similaires avec d’autres partenaires, incluant les gouvernements d’autres provinces.

Mais pour l’instant, l’entreprise se réjouit de cette entente avec la chaîne nationale de pharmacies.

«Cette entente entre Pharmasave et Zenabis démontre une fois de plus le leadership des dirigeants de l’entreprise et la qualité des installations ici dans le nord du Nouveau-Brunswick. On parle de desservir un marché national, ce qui est tout un contrat. On met le Restigouche sur la carte avec ce type de collaboration. C’est une industrie très prometteuse pour la région et on est vraiment heureux de la direction que ça prend», a pour sa part commenté le député de Restigouche-Ouest et ministre du Travail, de l’Emploi et de la croissance démographique, Gilles LePage.

La chaîne Pharmasave compte plus de 650 succursales situées dans neuf provinces, dont une douzaine au Nouveau-Brunswick. Ces établissements seront habiletés à vendre de la marijuana aux fins médicales seulement. Pour le côté récréatif, les consommateurs devront se tourner vers les succursales de Cannabis NB, société qui s’approvisionnera également en partie chez Zenabis.

Il s’agit de la seconde entente majeure signée par l’entreprise en l’espace de quelques mois. En novembre, un protocole d’entente pour l’approvisionnement de cannabis à des fins récréatives était en effet paraphé entre Zenabis et le gouvernement du Nouveau-Brunswick (Cannabis NB). L’entreprise devenait ainsi un fournisseur officiel de la province. Le contrat, qui prévoit une commande de quatre millions de grammes de cannabis, est d’une valeur marchande estimée à 40 millions $.

Il s’agit de la seconde bonne nouvelle pour l’entreprise restigouchoise cette semaine. Lundi, le Collège communautaire de Campbellton annonçait en effet la mise sur pied de la première formation en français au pays de culture du cannabis. Cette formation de 20 semaines, qui sera offerte dès le mois de mai à Campbellton, vise en grande partie à pourvoir des emplois à l’usine d’Atholville qui sera d’ailleurs mis à contribution dans le processus d’enseignement.

Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Expansion

Selon la direction de Zenabis, l’entente avec la chaîne Pharmasave vient solidifier la position financière de l’entreprise en plus d’appuyer ses plans d’expansions. Car parallèlement au projet d’expansion en cours à l’usine d’Atholville (celle-ci doublera de superficie), une demande a été logée afin d’obtenir un permis pour la mise en place d’une autre installation, celle-là à Stellarton en Nouvelle-Écosse.

Si l’installation de Stellarton obtient le feu vert de Santé Canada, il s’agira de la troisième usine de production de cannabis d’International Herbs Medical Marijuana, en plus de celle d’Atholville et de Delta en Colombie-Britannique (déjà en fonction).

«Cette nouvelle usine sera un atout important pour notre entreprise et qui nous permettra de remplir nos engagements envers nos partenaires actuels et à venir. Tous les formulaires ont été remplis et nous en sommes actuellement à l’étape de l’inspection préliminaire. C’est un processus qui est long, on le sait, mais qui en vaut l’attente lorsque l’on voit où nous en sommes avec nos installations de Delta et d’Atholville», exprime-t-il.