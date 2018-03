À Dieppe, le bilinguisme s’affiche… mais pas partout

Si la municipalité se félicite de voir de plus en plus d’entreprises respecter l’affichage bilingue, d’autres sont d’avis que certains commerçants ont encore des progrès à faire pour donner une plus grande place au français.

La semaine dernière, Luc Doucet a dénoncé publiquement le choix du restaurant McDonald’s de Dieppe de mener une campagne de recrutement exclusivement en anglais. Le président de Richelieu International reproche à la chaîne de restauration rapide de ne pas respecter la réalité linguistique de la cité acadienne dont plus de 82% des résidents parlent le français.

«Ce n’est qu’en exigeant constamment le service en français que les francophones pourront faire entendre leur voix et faire barrage à l’assimilation», écrivait-il dans une lettre d’opinion publiée dans nos pages.

La question a refait surface lundi lors du conseil municipal, lorsque le conseiller Daniel Allain a interpellé le directeur général, Marc Melanson. M. Allain se demandait comment la municipalité sensibilise les entreprises à son règlement sur l’affichage bilingue.

Depuis 2010, Dieppe oblige ses commerçants à s’afficher dans les deux langues officielles. Les nouvelles affiches commerciales extérieures doivent être bilingues et présenter le français en premier. Le nom de l’entreprise en revanche peut être unilingue.

Marc Melanson a répondu que ces exigences ne s’appliquent pas à l’affichage intérieur.

«On informe les propriétaires du règlement quand ils viennent nous voir pour obtenir des permis de construction. Nos agents d’application des arrêtés font également des vérifications. Mais la Ville n’a pas d’autorité concernant l’affichage intérieur, alors on n’a pas d’autre choix que de converser avec le propriétaire.»

Le géant américain Bass Pro Shop s’est plié aux règles du jeu en s’installant à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Interrogé par l’Acadie Nouvelle, le maire de Dieppe Yvon Lapierre estime que la municipalité en fait déjà suffisamment pour promouvoir l’affichage dans les deux langues. Il affirme que de grands progrès ont été réalisés depuis 2010.

«Je pense qu’il serait difficile d’aller plus loin, dit-il. Le message est bien passé au fil des années sur l’affichage bilingue. Pour l’affiche interne, il faut y aller un peu plus doucement. Je ne pense pas qu’on puisse légiférer.»

Le maire rappelle que les entrepreneurs peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à 3000$ pour l’achat d’une nouvelle enseigne ou la modification d’une enseigne existante. La municipalité offre même son aide pour la traduction.

Pour obtenir la subvention, l’entreprise doit d’ailleurs démontrer une volonté d’offrir un service bilingue à sa clientèle: service au public, service téléphonique et affichage intérieur.

Yvon Lapierre croit que les consommateurs ont eux aussi un rôle à jouer pour que le français prenne une plus grande place. «Il faut insister d’avoir le service en français mais la meilleure méthode reste de voter avec son portefeuille. C’est ce que les gens d’affaires comprennent.»

De son côté, Luc Doucet juge qu’il y a encore du chemin à faire en matière de bilinguisme.

«Il y a beaucoup d’endroits où tu ne peux pas te faire service servir en anglais. Je trouve ça malheureux. Personnellement, je n’ai pas vu d’amélioration depuis les dix dernières années.»

Il pense que la ville devrait adopter un règlement encore plus strict.

«Si Dieppe exigeait un affichage dans les deux langues à l’extérieur comme à l’intérieur, les commerces s’y plieraient», croit M. Doucet. «J’aimerais aussi que la Ville incite davantage les personnes à embaucher des personnes bilingues.»