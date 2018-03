De l’aide pour la famille de l’accidenté de Tracadie

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour venir en aide à la famille de Phillipe Basque, âgé de 18 ans, qui a été gravement blessé dans un accident de la route en début de semaine à Brantville.

Un homme âgé de 47 ans de Brantville est décédé dans la collision. Phillipe Basque, de Haut-Sheila, se trouve dans un état critique à l’Hôpital de Moncton. Il souffre de multiples blessures au bassin et au dos, entre autres.

La campagne de sociofinancement a été lancée par Ken Biddington, un ami proche de la famille Basque.

«Pour ceux qui ne savent pas qui j esuis, je connais personnellement Paul et sa famille depuis plus de 20 ans», écrit M. Biddington sur la page GoFundMe.

Un objectif de 2000$ a été fixé. En date de jeudi après-midi, plus de 2600$ avaient été amassés. L’argent doit servir à couvrir les dépenses immédiates liées aux déplacements, au logement et d’autres soins lors de la période de chirurgies et de convalescence.

La page GoFundMe peut être consultée à l’adresse suivante : www.gofundme.com/helping-phillipe-basque-amp-family