Un service de transport à domicile prometteur dans la région Chaleur

Quatre mois après la mise en service du transport à domicile, la coopérative transport Chaleur (CTC) dresse un bilan positif de ce projet.

Avec l’accompagnement de plus d’une trentaine de clients au cours des dernières semaines, ainsi que l’inscription de plus d’une vingtaine de bénévoles, permettent de conclure que ce projet répond aux attentes de la population, selon Clair Bordage, directrice générale de la CTC.

«On est satisfait des premiers mois de fonctionnement du service de transport à domicile dans la région. L’objectif de ce projet est de fournir un service de transport sécuritaire, accessible, abordable et efficace pour les gens de la région Chaleur. Ce projet permet de lutter contre la pauvreté, mais aussi à améliorer la qualité de vie des personnes à faible revenue.»

Le territoire desservi par ce service s’étend de Belledune à Allardville. Mme Bordage fait savoir que les bénévoles utilisent leur propre véhicule pour conduire les clients à faire leur course.

«Plusieurs de nos clients utilisent le service de transport pour se rendre à un rendez-vous médical, à l’épicerie ou autre course. On rembourse le coût de l’essence des bénévoles en fonction du kilométrage parcouru. Le tarif de base pour le client est de cinq dollars ou 35 cents du kilomètre. On invite les clients de faire une réservation 48 heures à l’avance.»

Recrutement des bénévoles

Pour rendre le service de transport accessible aux petites communautés de la région, Mme Bordage mise sur le recrutement des bénévoles dans ces communautés.

«Au cours des prochains mois, je vais travailler à la recherche de bénévoles dans les communautés aux alentours de Beresford et Allardville. Pour être en mesure d’augmenter le nombre de clients qui utilise nos services, on doit avoir une liste de bénévole dans toutes les communautés.»

Jean-Yves Pinete, de la région de Bathurst est bénévole avec la CTC depuis deux mois. M. Pinete a mentionné que cela lui procure un sentiment de bien-être d’aider les personnes qui en ont besoin dans sa communauté.

«On rencontre des gens de différentes couches de la société. On voit que nous contribuons à faire une différence dans la vie des clients.»

Des projets en préparation pour la CTC

La mise en place d’un service de covoiturage dans la région, ainsi que le projet d’un transport en commun, sont quelques projets que souhaitent réaliser la coopérative transport Chaleur (CTC).

«Le volet de covoiturage ne demande pas assez de financement, contrairement à celui du transport en commun. Ce sera tout un défi d’avoir un service de transport en commun dans la région. On avait fait une première tentative en 2006, qui n’a pas fonctionné. Dans notre plan, on aimerait avoir des fourgonnettes pour desservir les communautés», de conclure Mme Bordage.

Vignette (ID_Transportchaleur): Clair Bordage, directrice générale de la CTC et Jean-Yves Pinete, bénévole. ACADIE NOUVELLE: Idrissa Diakité