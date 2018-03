Légère hausse du salaire minimum le 1er avril

Tel qu’annoncé, le salaire minimum passera de 11 $ l’heure à 11,25 $ l’heure le 1er avril.

En fait, il augmentera dans les quatre provinces de l’Atlantique. À l’Île-du-Prince-Édouard, la hausse sera de 30 cents, pour atteindre 11,55 $ de l’heure; à Terre-Neuve et Labrador, le taux sera fixé à 11,15 $ et les travailleurs de la Nouvelle-Écossse empocheront 11 $ de l’heure.

Dorénavant, le salaire minimum sera indexé selon l’augmentation correspondante de l’indice des prix à la consommation.

«C’est une étape importante, a affirmé la ministre des Finances, Cathy Rogers. L’indexation permettra d’offrir de l’équité et de l’uniformité aux travailleurs qui sont payés au salaire minimum en s’assurant que leur salaire augmente au même rythme que le coût des biens et services. Elle offrira aussi aux propriétaires d’entreprise du Nouveau-Brunswick une plus grande prévisibilité afin qu’ils puissent mieux planifier leur avenir.»