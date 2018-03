Beaubassin-Est: une autre conseillère démissionne

La conseillère du quartier 3 à Beaubassin-Est, Michelle Gallant-Richards, revenait chez elle après une journée de travail. Elle est enseignante. Il est environ 15h20. Elle est à 500 mètres à peine de la maison quand elle s’endort au volant. Elle perd le contrôle du véhicule.

Il n’en fallait pas plus pour que la membre du conseil municipal de la Communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE) remette sa démission.

«C’était mon signe. C’était le temps de donner ma démission. J’ai presque eu un gros accident. Je me suis endormie au volant. Ça m’a fait réaliser que je n’en pouvais plus», a confié Mme Gallant-Richards à l’Acadie Nouvelle.

La voiture de la politicienne municipale a traversé la route pour s’enliser dans la neige. Rien de grave. L’expérience a été effrayante, sans plus. Elle en est tout de même sortie ébranlée.

«Je ne me suis pas blessée. Je n’ai pas blessé quelqu’un d’autre, mais j’ai traversé le chemin. Ç’a été de l’autre côté».

«Je n’ai pas honte de le dire. Ça arrive à tout le monde. T’es fatigué. Tu conduis. Tu fais tout pour te garder éveillée. Je n’aurais jamais pensé que ça me serait arrivé à 500 mètres de ma maison. C’est à ce point que j’étais épuisée», a-t-elle ajouté.

Après 22 mois comme conseillère, elle a remis sa démission mardi.

«À Beaubassin-Est, j’aimais beaucoup l’expérience d’être en politique, mais on a eu des dossiers chauds dès le début et d’autres qui avaient commencé avant notre mandat. Chaque fois qu’on avait l’impression de commencer à s’en sortir, il y avait quelque chose d’autre qui se passait».

Conjointement avec son travail comme enseignante, la politique municipale prenait trop de son temps et la fatigue prenait le dessus.

«À un moment donné, tu viens que tu es épuisé. C’est ça qui m’est arrivé. Je m’épuisais de plus en plus mentalement, émotionnellement et physiquement.»

Mme Gallant-Richards est la deuxième conseillère à remettre sa démission en autant de semaines. La conseillère du quartier 4 de la CRBE, Sophie Landry, a aussi remis sa démission le 19 mars, quelques minutes avant le début d’une réunion publique.

La CRBE se retrouve donc avec deux conseillères municipales en moins et un maire, Ronnie Duguay, qui n’est pas présent depuis qu’il a été accusé au criminel de conflit d’intérêts.

Le maire est accusé d’avoir enfreint la Loi sur les municipalités à deux reprises en 2016 en omettant de se déclarer en conflit d’intérêts quand il était conseiller à la CRBE. Il doit présenter son plaidoyer le 3 mai.

Des élections partielles doivent avoir lieu dans 15 municipalités au Nouveau-Brunswick le 14 mai, mais la CRBE n’est pas pour l’instant de ce nombre. La prochaine réunion ordinaire de la municipalité est prévue le 22 mai.