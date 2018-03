Dossier – Croquer pleinement dans la vie malgré ses différences

Karine Elward est la maman d’une enfant trisomique. Skieur émérite, Louis Fortin a été amputé d’un bras à l’adolescence. Tous deux sont confrontés au handicap, ils vivent avec. Ils nous racontent leur histoire.

Au cours de ses deux grossesses, Karine Elward a refusé de passer les tests de dépistage de la trisomie 21.

«On me les a proposés, mais je ne pensais pas à ça. Et puis, je me disais que ça ne changerait rien», confie-t-elle.

La première fois qu’elle a vu sa seconde fille après l’accouchement, elle a compris que son enfant était atteinte de cette anomalie chromosomique congénitale.

«Ç’a été un choc. Je n’avais rien lu sur le sujet. Je me posais beaucoup de questions: comment ça allait se passer? Quel sera son avenir? Est-ce que j’allais la perdre?»

Cette résidente de Caraquet reconnaît s’être sentie coupable.

«Les heures après sa naissance, je m’excusais sans cesse. J’avais l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, d’être responsable. Tout le monde me répondait que ce n’était pas de ma faute.»

Très vite, la maman s’est raisonnée.

«Je me suis dit qu’en dépit de sa trisomie 21, elle allait marcher, rire, parler. Que malgré son handicap, elle allait vivre.»

Marilou Blanchard a aujourd’hui 10 ans. Elle est élève en 5e année à l’école communautaire Marguerite-Bourgeoys. Le regard qu’elle porte sur autrui est lumineux et s’accompagne invariablement d’un large sourire.

«Elle est très affectueuse, sociale et tout le temps enjouée, décrit Karine Elward. Sa sœur, Audrey-Anne, et elle sont mes deux rayons de soleil.»

En tant que mère d’une enfant trisomique, elle redoutait la réaction des inconnus. Elle s’estime chanceuse, elle n’a jamais essuyé de remarques désobligeantes ou subi de situations gênantes. Quand Marilou a entamé sa scolarité, ses camarades de classe avaient parfois du mal à comprendre ses comportements.

«Dans ces cas-là, ils s’éloignaient d’elle, plus qu’ils ne la rejetaient. Elle n’a pas été intimidée ni victime de méchants commentaires.»

Maintenant, la jeune fille est connue et appréciée de tous dans son école. Une école qui accueille, cette année, d’autres enfants présentant un handicap physique ou mental, autre que la trisomie 21.

Karine Elward a le sentiment que la question du handicap dans son ensemble est nettement moins taboue qu’elle ne l’était.

«Les personnes touchées sont plus visibles qu’avant, plus normalisées. On vit dans une société qui fait preuve d’une plus grande ouverture d’esprit.»

Louis Fortin avait 14 ans lorsqu’il a été diagnostiqué atteint d’un cancer des os, le même que Terry Fox. Pour le guérir, les médecins ont dû l’amputer de son bras droit.

«À l’époque, je n’avais pas conscience de l’impact que ça pouvait avoir. Pour moi, ça ne changeait pas mes capacités. Avec deux ou un bras, j’ai toujours été quelqu’un qui s’investissait à fond dans tout ce qu’il faisait et encore plus dans tout ce qu’il aimait faire.»

Les regards persistants des gens lui pesaient, à l’adolescence.

«J’étais choqué de les voir me dévisager ainsi. Je les fixais en retour, mais eux ne le voyaient pas, puisqu’ils ne me regardaient pas dans les yeux. En vieillissant, j’ai appris à me détacher de tout ça. Je ne fais plus attention.»

Aujourd’hui enseignant suppléant à Fredericton, il a connu des moments embarrassants.

«Surtout avec les enfants pour qui croiser un homme avec un seul bras, c’est inconnu. Ça se traduisait par des commentaires dits à voix haute. Certains me pointaient du doigt, d’autres essayaient de regarder dans la manche de mon chandail», se rappelle celui qui a participé aux Jeux paralympiques d’hiver de Sotchi (en Russie), en 2014.

Louis Fortin ne s’est néanmoins jamais senti stigmatisé. Sous différents aspects, il perçoit sa différence comme quelque chose de positif.

«Quand ils me rencontrent, les gens se souviennent de moi. Je marque les esprits à la première impression.»

La saison de ski s’achève et Louis Fortin n’aura participé à aucune compétition.

«J’ai skié, mais pour le plaisir seulement, pour garder la forme. Des fois, j’espère retrouver le milieu du haut niveau sportif. Peut-être que je me limiterai à quelques compétitions locales. Je ne sais pas encore.»

Changer le regard sur les gens ayant un handicap

La représentativité des personnes handicapées dans les médias et la culture reste trop stéréotypée, déplore le Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique. L’organisme basé à Ottawa s’appuie notamment sur les recherches et les analyses menées par une universitaire écossaise.

Lynne Roper du Stirling Media Research Institute, au Royaume-Uni, note que les handicapés sont majoritairement présentés au public sous trois formes: une victime, un héros ou un méchant.

Parce qu’ils ne sont pas «normaux», ils sont à plaindre et éveillent chez le spectateur, l’auditeur ou le lecteur un sentiment d’apitoiement. Dans d’autres cas, ils apparaissent comme des personnages courageux qui dépassent leur handicap et surmontent les épreuves.

Daredevil, superhéros de l’univers Marvel, a développé des aptitudes exceptionnelles qu’il met au service du Bien pour compenser sa cécité. Image positive et salutaire?

Lynne Roper souligne qu’en procédant de cette manière, l’accent est mis sur le dépassement nécessaire du handicap pour s’accomplir et être accepté.

«On permet au public d’être plus à l’aise avec la condition des personnes handicapées sans avoir à les aider, renforçant ainsi la notion selon laquelle les handicaps peuvent être surmontés à la condition que la personne le veuille vraiment», constate la spécialiste.

Le troisième stéréotype le plus couramment véhiculé est celui de la vile personne. Dans les fictions surtout, les déficiences physiques et mentales illustrent le mal, à l’instar du pirate dépourvu d’une jambe, d’un œil ou d’une main et qui pille allègrement ici et là.

De son côté, le site internet Media and Disability mentionne que «la maladie mentale est trop fréquemment (et de façon disproportionnée) liée aux crimes violents dans les médias, même s’il n’existe aucune preuve pour soutenir cette représentation trompeuse».

En marge de ces tristes observations, des initiatives lancées à travers le monde se multiplient avec l’ambition de casser les clichés.

Le 7 février, Gerber, la marque de repas pour bébés mondialement connue, a dévoilé sur son compte Instagram le visage de l’enfant qui l’incarnera pour les mois à venir – elle change tous les ans. Pour la première fois de son histoire, elle a choisi un enfant trisomique.

Lucas Warren a un an et vit aux États-Unis. Il a été sélectionné au terme d’un concours, parmi 140 000 bambins. Si Gerber s’est fixé l’objectif de «promouvoir la diversité», Bill Partyka, le PDG, a indiqué dans un communiqué que le jury avait été en premier lieu séduit par «le sourire éclatant» du petit Lucas.

Cortney Warren, la mère, a déclaré espérer que ce titre sera «l’occasion de faire changer le regard des gens sur le handicap».

En Angleterre, Zebedee Management n’est pas une agence de talents comme les autres. Elle regroupe uniquement des mannequins et des artistes présentant un handicap, quel qu’il soit.

«Nous croyons que les personnes avec des caractéristiques uniques devraient avoir les mêmes opportunités que les autres, et nous travaillons avec les médias et les marques de la mode pour y parvenir», a expliqué Laura Johnson, l’une des deux fondatrices de Zebedee Management, à un magazine new-yorkais.

Certains de ses modèles ont défilé lors de la Fashion Week à Londres.

En France, le film Vincent et moi, sorti dans les salles le 21 mars, remporte un succès grandissant. Ce documentaire retrace le parcours chaotique de Vincent, 21 ans, porteur de la trisomie 21 et qui décide de se lancer dans la vie active.

Devant et derrière la caméra, le père du jeune homme, Édouard Cuel, coréalisateur du film, livre un témoignage saisissant. Le journal Le Monde parle d’«une œuvre de sensibilisation aux visées édifiantes».

Aucune projection sur les écrans canadiens n’est pour l’heure annoncée.

Des émojis qui représenteront des handicaps?

Aurons-nous bientôt des emojis représentant des handicaps visibles et non visibles? Apple vient d’en faire la proposition.

Ces petites illustrations qui ponctuent nos messages envoyés via les réseaux sociaux avec nos appareils intelligents sont devenues un outil de communication à part entière, tout aussi (si ce n’est plus) efficaces que les mots.

La marque à la pomme en a conscience. Elle a récemment soumis pour validation 13 nouveaux modèles auprès du très sérieux Unicode Consortium, qui donne l’accord final.

Une oreille équipée d’un appareil auditif, des chiens guides d’aveugle, une personne atteinte de cécité et se déplaçant avec une canne, ainsi que d’autres en fauteuil roulant ont été conçus.

La réponse devrait être annoncée au cours des prochains mois. Si elle est positive, ces emojis seront disponibles début 2019. Pour Apple, ces nouveaux dessins ne sont qu’«un point de départ».

Pour justifier son projet d’intégrer le handicap dans la large sélection déjà existante, la marque invoque qu’«une personne sur sept dans le monde est concernée par une forme de handicap, qu’elle soit physique et touche la vision, l’audition, les facultés motrices, ou plus cachée».

Elle souhaite les représenter, et autrement que par le simple pictogramme sur fond bleu qu’il est possible d’utiliser actuellement.