Stéphane Comtois, le lapin de Pâques à moto du Grand Moncton!

Oui! Vous avez bien vu un lapin sur une motocyclette dans les rues du Grand Moncton. Ce n’est pas un rêve. C’est la façon à Stéphane Comtois de redonner à la communauté et faire sourire les enfants.

Depuis quelques années maintenant, Stéphane Comtois enfile un costume de lapin et se promène dans les rues du Grand Moncton à l’approche de Pâques. Au début, il a fait une sortie en trottinette et puis à moto. Le succès a été instantané.

«Il y a trois ans, à Pâques, il faisait 18 degrés. Le dimanche matin, je n’avais rien à faire. J’ai pensé me déguiser et sortir pour voir ce que sera la réaction. C’était énorme! Les enfants sortaient en pyjamas avec leur iPad pour prendre des photos. En dedans de cinq minutes, j’étais déjà sur YouTube», raconte M. Comtois.

Sur sa moto, l’homme de Dieppe sillonne les rues de la région et offre des friandises aux enfants quand il en aperçoit. Il visite aussi les foyers de soins et les hôpitaux. Le sourire des enfants et leurs réactions sont ses récompenses.

«Je suis allé dans le quartier Parkton, à Moncton, et il y a une jeune fille. Elle avait peut-être 4 ans. Nus pieds, elle est sortie avec une assiette de carottes coupées. Ça m’a assez touché. C’est incroyable les réactions», souligne-t-il.

Dans une période plus difficile de sa vie, Stéphane Comtois a dû faire appel à des organismes pour que son fils puisse, entre autres, participer à des activités sportives. Aujourd’hui, l’entrepreneur peut prendre le temps de donner au suivant.

«Tout le temps que j’avais mon petit tout seul, j’avais de l’aide. Ça venait de partout, mais spécifiquement de P.R.O» Jeunesse et du Club garçons et filles. Je suis dans un moment dans ma vie où je n’ai plus besoin d’aide. C’est ma chance d’aider des gens».

«Ils m’ont assez aidé. C’est le temps de redonner. Mon petit a eu la chance de jouer au soccer et tout ça. Là c’est une occasion de donner cette chance aux enfants qui ne peuvent pas faire ça», ajoute-t-il.

Le «biker bunny», comme les gens de la région le surnomment, amasse donc des fonds pour P.R.O. Jeunesse et la campagne Bon départ de Canadian Tire. Il incite aussi les gens à faire des dons aux banques alimentaires.

«Tu ne vis qu’une fois. J’ai la chance de redonner à la communauté. J’aime ça», dit-il.

Le lapin motard sera à la crèmerie Bennic de Dieppe de 13h à 14h samedi et au Canadian Tire de la rue Paul de 14h30 à 16h. Aux deux endroits il y aura des tirages d’organiser pour amasser des fonds pour différentes œuvres de charité.