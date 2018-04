Hôpital Stella-Maris-de-Kent: une campagne de financement rapide

Une campagne de financement de 200 000$ se terminera probablement deux ans plus tôt que prévu à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent. La générosité des gens dépasse les attentes des organisateurs.

Les meneurs de la campagne de financement pour de l’équipement de la nouvelle clinique de cardiologie à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent s’étaient donné, en juin 2017, trois ans pour atteindre leur objectif de 200 000$. De toute évidence, il ne leur en faudra qu’une seule.

Grâce à la générosité des citoyens et des entreprises de Kent, le but devrait être atteint «avant le début de l’été».

«C’est au-delà de nos espoirs. La campagne va très très bien. On est tellement confiant qu’on pense dépasser l’objectif un peu», affirme Adélard Cormier, président des Amis de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

«Il y a des gens qui croient en l’hôpital et qui ne veulent pas le perdre.»

Le Réseau de santé Vitalité a annoncé un investissement de 350 000$ l’été dernier afin d’offrir des services ambulatoires de cardiologie dans Kent. Auparavant, près de 2000 patients du comté faisaient le voyage vers le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont afin d’obtenir ces soins.

Ils comprennent, par exemple, les personnes qui ont fait un arrêt cardiaque ou une crise d’angine, ainsi que celles qui ont le coeur affaibli ou qui ont des problèmes de valve.

Depuis décembre, certains services en cardiologie sont offerts à l’hôpital de Kent. D’ici deux mois, la clinique cardiologique fonctionnera à plein régime.

«On pense que tout sera en marche dès le premier juin», fait savoir M. Cormier

L’un des pionniers de l’ajout des soins cardiologiques dans Kent, Jean-François Baril, avait assuré l’été dernier que les soins offerts à Sainte-Anne-de-Kent seraient équivalents à ceux donnés Moncton.

«Grâce à ce partenariat et à la générosité du public, nous serons en mesure d’offrir aux patients d’ici des examens de grande qualité en cardiologie. Nous aurons accès à de nouveaux appareils à la fine pointe de la technologie et les patients n’auront pas à voyager loin de leur domicile pour obtenir ces nouveaux services», mentionne le cardiologue et chef du service de médecine interne au CHU Dumont.

Étant donné que la campagne de financement s’est déroulée plus rapidement que prévu, les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent ont l’intention de proposer aux dirigeants du Réseau de santé Vitalité l’ajout d’autres services ambulatoires.

Ils pourraient comprendre la gériatrie ainsi que l’oto-rhino-laryngologie (ORL). Certains proposent aussi l’ajout d’un service de dialyse, quoiqu’«on est loin de là», selon M. Cormier.

«Certains de ces services qui sont déjà partiellement en marche, mais on veut les élargir.»

La collecte de fonds de 200 000$ permettra d’effectuer l’achat d’une civière d’examen, d’un tapis roulant et d’un appareil d’échographie cardiaque. Ce dernier outil coûte à lui seul 150 000$.