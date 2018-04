La présence policière au N.-B. atteint un creux historique

La présence policière sur le territoire du Nouveau-Brunswick a atteint un creux historique en 2017, selon Statistique Canada.

Des données récemment publiées démontrent que le pourcentage de policiers disponibles par habitant du Nouveau-Brunswick se situe au plus bas taux jamais observé par l’institut national de la statistique.

Ainsi, le taux de policiers s’est chiffré à 162,4 policiers pour 100 000 habitants en 2017, en baisse de plus de cinq points par rapport à l’année précédente.

En 2010, ce taux se situait à 185,6 policiers par 100 000 habitants et avait atteint un sommet historique.

Les données contenues dans le rapport Les ressources policières au Canada 2017 révèlent de plus que le Nouveau-Brunswick a le plus faible pourcentage d’agents dédiés au maintien de l’ordre après l’Île-du-Prince-Édouard.

Toujours selon Statistique Canada, 1234 policiers étaient à l’emploi en 2017 d’un des neuf corps policiers présents en sol néo-brunswickois, le nombre le plus faible jamais enregistré depuis 1987.

Parmi les services de police desservant une population d’importance, la plus forte baisse du taux de policiers au pays a été observée au détachement Codiac de la GRC, où le nombre d’agents est passé de 147 en 2016 à 134 l’année suivante (-10%).

De fait, avec seulement 113 policiers par 100 000 habitants, la région de Moncton est l’un des endroits au Canada où l’on retrouve la plus faible présence policière.

Les communautés de Miramichi et de Saint-Jean doivent également composer avec une baisse importante au fil des ans du nombre de policiers en devoir.

Si ces données peuvent sembler inquiétantes pour plusieurs à première vue, il faut toutefois noter que la proportion d’employés civils au sein des services de police tend à vouloir augmenter année après année.

Cette catégorie d’employés professionnels représentait 10% de tout le personnel des services de police au pays en 2017, comparativement à moins de 4% en 1996.

Ces derniers sont des employés dédiés par exemple à la collecte et à l’analyse de la criminalité, à la gestion financière ou encore aux technologies de l’information.

La GRC et le ministre Landry demeurent muets

Questionnée par l’Acadie Nouvelle afin de savoir si le nombre de policiers en devoir est suffisant pour assurer la protection des gens et des biens au Nouveau-Brunswick, la direction nationale de la GRC à Ottawa est demeurée pour l’instant muette au sujet du rapport de Statistique Canada.

Dans son bilan annuel publié en 2017, la GRC au Nouveau-Brunswick affirmait que la province est sûre et affiche l’un des taux de criminalité les plus faibles au pays, en précisant toutefois qu’il y avait augmentation des crimes contre les personnes.

Denis Landry, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, demeure également silencieux pour l’instant au sujet du contenu du rapport de Statistique Canada.

L’Association des policiers du Nouveau-Brunswick s’est dite pour sa part peu surprise des données contenues dans le rapport portant sur les ressources policières au Canada.

«Ce n’est pas alarmant, même s’il y a au sein de la police un manque d’employés et de ressources comme en santé et dans le domaine de l’enseignement», a affirmé Chanel Roy, le vice-président de l’organisme qui défend les intérêts des policiers de la province.

«Je peux assurer qu’il n’y a pas de pénurie de policiers au Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs diplômés des académies de police qui attendent de dénicher un emploi.»

Si certains corps policiers doivent composer avec une main-d’œuvre moindre et un budget de fonctionnement à la somme colossale, d’autres parviennent à tirer un peu plus leur épingle du jeu.

Les villes de Grand-Sault, de Fredericton et de Woodstock ont vu le nombre de policiers augmenter de façon substantielle en 2017 par rapport aux dernières années.

«Nous sommes choyés à Grand-Sault. Le nombre de policiers a augmenté ici et le ratio de policier par habitant est beaucoup plus élevé qu’ailleurs», a affirmé l’ancien chef Jean-Réal Michaud.

Baisse généralisée de la criminalité, nouvelles techniques d’enquête plus efficaces, augmentation des effectifs civils, il appert difficile pour les nombreux intervenants questionnés par l’Acadie Nouvelle d’expliquer les raisons qui ont bien pu mener à cette diminution de la présence policière au Nouveau-Brunswick et au pays.

Contrairement à la tendance observée au N.-B., les villes de Grand-Sault, de Fredericton et de Woodstock ont vu le nombre de policiers augmenter de façon substantielle en 2017 par rapport aux dernières années. – Archives

Sécurité publique: un fardeau financier et un enjeu de taille pour les municipalités

Les dépenses de fonctionnement des services de police au Canada se sont élevées à 14,7 milliards de dollars au cours de l’année 2016-2017.

Cette somme représente une facture annuelle de 315$ par habitant canadien.

Ces dépenses représentent également un véritable fardeau financier pour les municipalités de la province.

Par exemple, la ville d’Edmundston prévoyait dépenser en 2017 la somme de 6,3 millions de dollars pour sa force policière, soit 20% de l’ensemble de ses dépenses.

«La présence policière et les coûts des services policiers demeurent une préoccupation constante chez les municipalités», a indiqué Eugénie Boudreau, la directrice générale adjointe de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Par exemple, plusieurs municipalités ont dû faire face à des vagues de vandalisme. Elles réclament une meilleure surveillance policière sur leur territoire.»

«C’est certain que les municipalités voudraient avoir plus d’argent et de policiers», a ajouté Chanel Roy, de l’Association des policiers du Nouveau-Brunswick.

Pour certains, il est clair qu’il manque cruellement de policiers au Nouveau-Brunswick. – Archives

De l’inquiétude parmi la population?

Plusieurs Néo-Brunswickois verront d’un mauvais œil la diminution du pourcentage de policiers en service pour assurer le respect des lois et la sécurité des citoyens de la province.

«Je me sens en sécurité dans la rue, à moins d’être dans une ruelle très sombre et douteuse, mais je dois dire que je ne vois pas souvent des policiers», a affirmé Andréa Cormier, une résidente de la région de Campbellton.

Pour certains, il est clair qu’il manque cruellement de policiers au Nouveau-Brunswick.

«J’ai déjà eu besoin de policiers pour un gros cas urgent et la GRC a pris presque trois heures avant d’arriver sur les lieux. Il n’y avait pas assez de policiers pour qu’ils viennent plus tôt…», a déclaré une résidente de la région d’Edmundston qui préfère taire son nom, de crainte de s’attirer les foudres du corps policier.

D’autres verraient d’un bon œil de plus grands efforts dans la formation des policiers.

«Je vois quand même à Edmundston plusieurs policiers qui circulent dans les rues le jour, mais j’avoue que le soir et les week-ends, j’en vois peu. De plus, je crois qu’il faut investir dans la formation des policiers, les tragédies de Bathurst et de Moncton (affaires Vienneau et Justin Bourque) m’inquiètent», a indiqué Frédéric Cyr.

Le chef du service de police de la Ville d’Edmundston se veut des plus rassurants.

«Il n’y pas eu de coupure d’effectif à Edmundston. Il y a un nombre adéquat de policiers pour desservir le territoire et offrir des services», a expliqué Gilles Lee.

– Archives

Un métier difficile en pleine transformation

Il va de soi que le métier de policier n’est pas nécessairement le plus facile au monde.

De longues journées de travail, le jour comme la nuit, le stress ainsi que des situations parfois très dangereuses meublent le quotidien des policiers néo-brunswickois.

Les problèmes de recrutement et de rétention de policiers au Nouveau-Brunswick auraient des impacts majeurs. Selon un policier à qui nous avons parlé, plusieurs agents sont littéralement au bord de l’épuisement professionnel.

«Le policier d’aujourd’hui doit intervenir dans des situations délicates impliquant des gens qui ont des problèmes de santé mentale et la légalisation prochaine de la marijuana, ça sera une surcharge de travail», affirme Chanel Roy.