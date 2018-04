Plusieurs projets pour améliorer le bien-être des personnes âgées

Alors que population du Nouveau-Brunswick est de plus en plus âgée, l’innovation dans le vieillissement sera au coeur des discussions du 10 au 12 avril à Fredericton. Cinq chercheurs présenteront leur projet pour améliorer le bien-être des personnes âgées.

Au Nouveau-Brunswick, les aînés représentent près de 20% de la population. Avec cette proportion qui ne cesse de grimper, les services de soins et le bien-être des personnes âgées sont des questions qu’il deviendra de plus en plus important de considérer dans le futur.

Il s’agit d’une problématique qu’a souhaité étudier la Fondation en innovation du Nouveau-Brunswick, société à but non lucratif, au cours de l’événement R3 – Innovations dans le vieillissement, qui prendra place du 10 au 12 avril à Fredericton. Pendant trois jours, le public pourra prendre part à des discussions et à des conférences autour des solutions possibles aux défis que pose le vieillissement de la population.

L’événement se clôturera par un gala, au cours duquel seront présentés les cinq finalistes pour le Prix d’innovation en recherche. Cinq professeurs-chercheurs d’université de la province seront invités à présenter leur projet d’innovation en faveur du bien-être des aînés. Parmi les participants, trois recevront un prix de

50 000$ pour financer leurs recherches.

Parmi les candidats, Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure à l’Université de Moncton, présentera sa recherche, autour des Maisons de soins infirmiers sans murs.

vec ce projet, la professeure en sciences infirmières souhaite permettre le développement d’un modèle de service infirmier de résidence qui garantirait aux aînés l’accès à des soins de qualité sans avoir à quitter leur domicile. En plus des prix de 50 000$, une récompense de 15 000$ sera remise au chercheur dont l’innovation aura été élue par le public. Sur la page Facebook de CBC New Brunswick, qui accorde ce prix, chacun pourra visionner une vidéo (en anglais) de quelques minutes présentant les projets des finalistes et voter pour le plus convaincant.