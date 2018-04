Un partenariat régional permettra de développer les sentiers de la région Chaleur

Sentiers verts Chaleur a annoncé, jeudi, un partenariat avec Sentier Nepisiguit Mi’gmaq pour développer un sentier de 140 kilomètres, mais aussi pour regrouper plusieurs organismes en une seule entité.

Samuel Daigle, de Sentiers verts Chaleur a mentionné que des changements ont été apportés à l’organisme pour inclure des groupes de la région.

«Ces changements ont permis d’inclure des groupes qui s’occupent des pistes cyclables, des vélos de montagne, des pagayeurs du Nord, ainsi que Sentier Nepisiguit Mi’gmaq. On a également dévoilé de nouveaux sites web ainsi que le programme de parrainage. Les entreprises de la région peuvent parrainer des portions de sentiers.»

Lors de cette annonce, les responsables de Sentiers verts Chaleur et Sentier Nepisiguit Mi’gmaq ont dévoilé de nouveaux sites web ainsi que le programme de parrainage.

Un projet rassembleur dans la région

Le représentant de la communauté Mi’gmaq, Jason Grant est d’avis que ce partenariat est un bel exemple de collaboration régionale.

«C’est une opportunité pour nous de collaborer avec Sentiers verts Chaleur. Ce partenariat permettra aux deux organismes de développer un sentier de 140 kilomètres. Au niveau du Sentier Nepisiguit Mi’gmaq, il ne nous reste que 40 kilomètres à aménager. Notre objectif est de commencer les travaux dès la fonte de la neige pour terminer à la fin juillet.»

Ce projet régional permettra de raccorder différents sentiers.

«À long terme, on aimerait raccorder nos sentiers à celui du transcanadien pour rejoindre les Appalaches. On souhaite faire connaître nos sentiers grâce à ce partenariat», a déclaré M. Grant.

De son côté, le président de Sentiers verts Chaleur, Patrick Haché a confié qu’il y aura des travaux de raccordement de sentiers cet été, entre Bathurst et Beresford.

«Ce projet est important pour continuer le raccordement vers le nord de la province. Au niveau des pistes cyclables, cela peut prendre cinq ans ou plus. C’est un long processus parce qu’il a plusieurs ministères et des propriétaires privés impliqués.»

Promotion des activités non motorisées

Les responsables de Sentiers verts Chaleur et Sentier Nepisiguit Mi’gmaq soutiennent qu’il faut développer des activités non motorisées.

«On veut faire davantage de promotions pour des activités non motorisées sur nos sentiers. Les touristes qui font des activités non motorisées restent longtemps dans la région et cela est bénéfique pour l’économie locale. Ce type d’activité attire plus les touristes du fait qu’il n’y a pas de pollution et de bruit excessif», a souligné M. Grant.