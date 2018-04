Bathurst: de jeunes autistes prennent la parole pour sensibiliser la population

Près d’une cinquantaine de personnes ont participé à la soirée de sensibilisation aux troubles de l’autisme, avec des chandails et des ballons bleus, lundi soir au Centre des jeunes de Bathurst.

Organisée par le groupe de soutien Chaleur Autisme & Asperger, cette soirée est le point de départ de plusieurs activités qui se dérouleront tout au long du mois d’avril, et ce, afin de sensibiliser la population sur le syndrome.

De plus, cet évènement a permis à plusieurs jeunes autistes de la région Chaleur de se rencontrer et de partager leur réalité.

Âgé de 23 ans, Pierre Foulem a mentionné l’importance de voir des gens de la communauté à cette soirée de sensibilisation.

«Je suis ici avec mes parents et ma soeur et cela démontre que nous ne sommes pas oubliés par la communauté. On existe et on a aussi besoin de faire notre part dans la communauté. J’aime participer aux activités du groupe de soutien parce que cela nous permet de sortir de notre quotidien.»

Quant à son camarade, Martin Godin Hachey, il réclame plus de services pour les autistes dans la région.

«C’est important d’avoir plus d’aide et de services pour les autistes dans notre région. C’est sûr que voir tout ce monde ici signifie que la sensibilisation se passe bien.»

Organisée dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, cette soirée a permis à plusieurs parents touchés par le spectre de l’autisme de partager leur expérience.

Denis Foulem, père d’un jeune autiste, Pierre, est d’avis que c’est encourageant de voir autant de gens de la communauté à cette soirée de sensibilisation.

«C’est valorisant pour nos jeunes de se sentir inclus dans la communauté. Je pense que cela contribue à développer leur estime de soi. Cette soirée a également permis aux gens d’échanger sur le spectre de l’autisme. J’ai tendance à croire qu’on souffre tous de l’autisme, ce n’est qu’une question de degré.»

De son côté, Gail Guitard, du groupe de soutien Chaleur Autisme & Asperge, a mentionné que la soirée a été un succès.

«Je suis impressionnée du fait que l’évènement prenne de l’ampleur chaque année. Cela démontre que les gens s’intéressent de plus en plus au spectre de l’autisme dans la région. Je suis émue de voir autant de personnes dans la salle. C’est important de voir que la communauté commence à les accepter.»

Tout l’argent récolté pendant la soirée de sensibilisation permettra d’organiser des activités pour les jeunes autistes.

«On a organisé un encan silencieux dans le cadre de la soirée de sensibilisation. Lorsque nos jeunes terminent l’école, ils n’ont pas de vie sociale. C’est grâce aux activités organisées par le groupe de soutien qu’ils arrivent à s’épanouir. On a plusieurs activités à venir pour les jeunes, dont une sortie dans une cabane à sucre. Cet été, on va les amener pour une fin de semaine dans un chalet au bord de l’eau», de conclure Mme Guitard.