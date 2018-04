Des fraudeurs se sont servis de l’avion Lancaster pour détrousser des donateurs

Jadis la fierté des gens d’Edmundston et de l’Aéroport du Madawaska, l’avion Lancaster KB882 a servi d’appât à des fraudeurs qui ont réussi à soutirer plusieurs centaines de dollars à différents donateurs.

Cette singulière histoire a débuté à l’automne 2016, alors que le célèbre bombardier de la Seconde Guerre mondiale écoulait une toute dernière année stationné à l’aéroport d’Edmundston.

Devant l’évidence de son déménagement prochain et de sa restauration probable, l’appareil avait suscité un élan de sympathie de la part de la population du Madawaska.

Une campagne de financement avait alors organisée en novembre 2016 par un certain Kevin W. Moore, via la plate-forme de financement participatif GoFundMe.

L’individu, qui se disait originaire de Watford, en Ontario, espérait récolter la rondelette somme de 250 000$ qui allait servir au déménagement de l’appareil au musée national de la Force aérienne du Canada et à sa restauration.

Dans un texte dédié à cette levée de fond, l’organisateur de la campagne implorait les mordus de l’histoire de l’aviation et de la Seconde Guerre mondiale à sauver le Lancaster et à lui redonner son lustre ainsi que sa gloire d’antan.

«Avro Lancaster KB882 is currently located at the airport in Edmunston (sic), New Brunswick, Canada and is in need of saving and the National Air Force Museum of Canada (previously the RCAF Museum) has stepped up in order to do just that», peut-on lire encore aujourd’hui sur le site Web GoFundMe.

Dès le lancement de la campagne frauduleuse, des donateurs ont commencé à se manifester et ont fait don de sommes d’argent variant de 10$ à 100$.

Le fraudeur aura finalement soutiré une somme de 865$ provenant d’une vingtaine de donateurs, échouant dans sa tentative d’empocher le gros lot grâce à la plate-forme de financement participatif et à la générosité du public.

Ne reculant devant rien, Kevin W. Moore promettait même d’émettre des reçus officiels de dons aux Canadiens qui allaient contribuer à sa campagne.

Il n’est plus possible de faire parvenir de l’argent dans le cadre de cette campagne qui est désormais close, même si les nombreux détails à son sujet figurent toujours sur les pages web de GoFundMe.

Les coordonnées menant à Kevin W. Moore ont toutefois été retirées du site web et ne sont plus accessibles aux internautes. Il n’est plus possible non plus de communiquer avec les donateurs.

Une autre campagne frauduleuse du genre impliquant une fois de plus le bombardier Lancaster aurait aussi été mise en branle à la même époque sur la plateforme Kickstarter, a indiqué Luc Michaud, le président d’Aéroport du Madawaska.

Celui-ci a expliqué que les fraudeurs avaient alors poussé l’audace à l’extrême, en publiant sur la page Facebook officielle de l’aéroport des liens menant aux campagnes frauduleuses de financement.

«Il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire pour ça. Il n’y a même pas d’endroit pour déposer une plainte contre ça. Quelqu’un prend n’importe quelle cause, se crée une page et se met à ramasser de l’argent. C’est plate quand c’est un projet qui nous appartient et que quelqu’un d’autre fait ça, mais ça arrive souvent…», de résumer Luc Michaud.

Une vérification effectuée par l’Acadie Nouvelle permet de douter de la véracité de bon nombre de ces campagnes de sociofinancement visant à aider des enfants dans la rue, des frères emprisonnés partout dans le monde ou encore à ériger un sanctuaire du peuple pour la prière.

Bien que nombreuses, ces campagnes dont l’objectif dépasse parfois les 2 000 000$ sont toutefois fort peu populaires et affichent souvent un compteur qui indique 0$.