EXCLUSIF – L’industrie des boutiques érotiques prend de l’expansion au N.-B.

L’industrie des boutiques érotiques se porte bien au Nouveau-Brunswick. La province en compte une dizaine disséminée un peu partout sur le territoire. Et un nouveau magasin va prochainement ouvrir.

Yves Girard a le projet d’implanter une boutique à Bathurst. Elle sera semblable à celles qu’il possède déjà à Pointe-à-la-Croix et à Tracadie. Elles proposent des articles à caractère sexuel et d’autres pour les utilisateurs de cigarettes électroniques.

Le commerçant recherche présentement un vaste local de 8000 à 9000 m². Une partie servira d’entrepôt.

«J’ai visité trois bâtisses. J’aimerais ouvrir en juin», révèle-t-il.

Pendant longtemps, les sex-shops étaient cachés parce que considérés comme des lieux de dépravation. Les choses ont changé. On en trouve désormais dans les centres-ville, indiqués par d’imposantes enseignes lumineuses.

C’est le cas de celui de Tracadie, en activité le long de la rue Principale depuis décembre 2016. Il n’a suscité aucune réaction négative.

À Bathurst, Jerry Doucet, propriétaire de GD Novelties sur Main Street, n’a pas souvenir d’un quelconque incident. Au contraire, il observe une ouverture d’esprit.

«Je suis dans le métier depuis 25 ans. C’est plus pareil. Les gens sont moins gênés qu’avant. J’ai encore des clients mal à l’aise qui passent par-derrière (la boutique de M. Doucet a deux entrées, dont une plus discrète, NDLR). Mais ils ne sont pas la majorité. Ils représentent 40% de ma clientèle, je dirais.»

À ceux-là, Jerry Doucet réserve un accueil bienveillant.

«Je me montre disponible et professionnel. En général, ça marche. Ça détend l’atmosphère.»

Aujourd’hui, les boutiques érotiques s’affichent en grand et sans honte dans les centres-ville, comme ici à Tracadie. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Qui sont ces personnes qui franchissent les portes des boutiques érotiques? À Pointe-à-la-Croix et à Tracadie, Yves Girard voit défiler beaucoup de gens respectables.

«Vous seriez surpris, ce ne sont pas des rôdeurs ou des pervers. Je reçois pas mal de couples fidèles. Ils viennent main dans la main. Au bout d’un certain temps, ils veulent du changement, pimenter leur vie sexuelle, mais en restant fidèles.»

Des femmes se présentent également sur les conseils de leur médecin.

«Après un accouchement par exemple, elles ont besoin d’articles et de produits pour raffermir leur vagin», poursuit notre interlocuteur.

Jerry Doucet, à Bathurst, a la même variété de visiteurs.

«Les jeunes sont plutôt attirés par les jouets sexuels et les gadgets pour les enterrements de vie de jeune fille ou de jeune garçon. J’ai aussi des dames de plus de 80 ans qui me disent que leur mari est « fini », mais qu’elles, elles veulent encore s’amuser. Hétéros, homos, j’ai de tout.»

Les plus fortunés n’hésitent pas à dépenser des centaines de dollars pour se faire du bien et plaisir.

«Ça peut monter très vite, renseigne Yves Girard. Quelqu’un qui repart avec 700$ ou 800$ de marchandises, ça n’a rien d’exceptionnel. J’ai des poupées gonflables à 1200$, voire 1500$.»

Les moins nantis se rabattent sur les DVD et même encore sur les cassettes VHS. Jerry Doucet en a un stock de 3000 à vendre.

«C’est pas tout le monde qui a un accès à internet. Pour eux, un film sur disque ou sur bande, c’est plus abordable qu’un abonnement au web.»

La toile et les ventes en ligne font du tort aux gérants des sex-shops. Pour s’en sortir, certains ont développé l’onglet commande sur leur site.

Yves Girard relativise: «Internet, ça fait mal à tous les marchands quel que soit leur domaine.»

Encore des tabous

Les sex-shops ne connaissent pas la crise. Est-ce le signe que les mentalités en matière de sexualité évoluent? Renée-Claude Badman ne le pense pas.

«La société paraît plus ouverte, mais elle ne l’est pas en réalité. La pornographie et l’hypersexualisation sont plus présentes. Le poids de l’héritage religieux et la peur du qu’en-dira-t-on prédominent. C’est encore plus vrai dans les milieux ruraux.»

Cette sexologue clinicienne exerce en cabinet privé depuis 11 ans à Moncton. Certains de ses patients se déplacent depuis Miramichi ou Caraquet, par exemple, pour éviter que leurs voisins sachent qu’ils ont un problème intime.

«Ça jase beaucoup dans les petites communautés, me disent-ils.»

Contrairement à ce que d’aucuns pourraient s’imaginer, sa clientèle ne se cantonne pas aux pervers et aux obsédés.

«Je ne travaille pas en milieu carcéral. Je ne traite pas les prédateurs et les agresseurs.»

Face à elle, monsieur et madame Tout-le-monde s’installent et se confient.

«Bien souvent, leurs troubles et leurs questionnements ne sont que des conséquences et masquent des problèmes plus profonds. Ça peut être un manque de communication dans le couple. C’est comme avec les alcooliques. Le souci, ce n’est pas tant qu’ils boivent, mais pourquoi ils boivent.»

Au quotidien, Renée-Claude Badman doit éduquer celles et ceux qui la consultent.

«Ils ne se sentent pas normaux parce qu’ils pensent ne pas avoir une sexualité qu’ils considèrent « normale », c’est-à-dire celle véhiculée dans les médias, à travers les films et les séries (même ceux destinés au grand public) et sur internet. Ce n’est pas forcément alarmant de ne pas avoir de désir. La sexualité ne se limite pas à un schéma spécifique. Elle est complexe et propre à chacun», affirme la spécialiste.

Pleasures N’ Treasures

Avec ses trois magasins (à Moncton, à Fredericton et à Saint-Jean), Pleasures N’ Treasures est l’enseigne de boutiques érotiques la plus présente au Nouveau-Brunswick.

Des commerces similaires sont également en activité en Ontario et en Nouvelle-Écosse. C’est dans cette province des Maritimes que la chaîne a ouvert son premier point de vente au milieu des années 1980.

«Au début, nous ne commercialisions que des films pour adultes. C’était très populaire», raconte Lindsay Allain, gérante de toutes les boutiques canadiennes.

Mais le développement du réseau internet a contraint les propriétaires à changer de cap.

«Vers la fin des années 2000, on a introduit les jouets, la lingerie et les accessoires», poursuit la responsable.

Pour survivre face à la Toile, la diversification n’était pas une option, mais une obligation stratégique et payante: «Nos ventes explosent depuis deux ou trois ans.»

Comment Pleasures N’ Treasures réussit à se démarquer? En misant sur l’offre de choix.

«Nos magasins sont très grands. Celui à Halifax est sur trois niveaux. Celui à Fredericton est tout en longueur. Chacun est divisé en sections. Nous avons énormément de produits. Par exemple, nous proposons plus de 2000 articles de lingerie, dans toutes les tailles. Et nos prix sont aussi compétitifs que sur internet.»

Pour se différencier du web, la marque met en avant son service à la clientèle incarné par les vendeurs.

«Ils sont là pour conseiller, expliquer, orienter au mieux nos clients. Tout est fait pour les satisfaire, pour leur offrir une expérience agréable. On fait aussi attention à la présentation de nos rayons.»

Lindsay Allain souligne que bon nombre d’acheteurs se présentent parce qu’ils sont déçus de leurs commandes en ligne.

«Quand ils reçoivent leur colis, ils s’aperçoivent que ce n’est pas ce à quoi ils s’attendaient. La taille, la matière ne leur conviennent pas. En magasin, ils peuvent voir concrètement les produits.»

La démocratisation de la sexualité profite aussi aux ventes.

«Tout le monde parle de sexe aujourd’hui, c’est entré dans les mœurs. Se faire plaisir n’est plus caché et honteux. Au contraire, c’est recherché et assumé. C’est encore plus vrai pour les jeunes dans la vingtaine. On voit dans nos magasins des mères et leurs filles venir magasiner ensemble et ça ne pose pas de problème.»

Quel est l’avenir de l’industrie? La responsable de Pleasures N’ Treasures la voit florissante.

Et ce, pour une raison bien simple: «Tout le monde aime le sexe, et c’est ok!»