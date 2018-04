Six changements au N.-B. qui pourraient vous toucher

Des changements de toutes sortes sont entrés en vigueur le 1er avril au Nouveau-Brunswick. Les PME, les personnes adoptées, les jeunes et les travailleurs à faibles revenus sont notamment visés.

Le salaire minimum passe à 11,25$ l’heure

Le salaire minimum a connu une hausse de 0,25$ pour atteindre 11$ l’heure le 1er avril, date de début de la nouvelle année financière du gouvernement provincial.

Concrètement, cela se traduira par une augmentation modeste des revenus des travailleurs au salaire minimum de la province (qui étaient 20 400 en 2016, soit 7% de l’ensemble des employés).

Une personne travaillant 40 heures par semaine gagnant le taux horaire minimum gagnera 43$ de plus par mois (avant les déductions) et 520$ de plus par année. Ce qui représente une hausse de 2,2%.

Ce sont les adolescents, les femmes, les employés à temps partiel, les non-syndiqués et les personnes qui ne détiennent pas de diplôme d’études postsecondaires qui bénéficieront le plus de cette hausse.

Un peu répit pour les petites entreprises

Le taux d’imposition sur le revenu des petites entreprises vient de passer de 3% à 2,5%. Il s’agit de la quatrième baisse depuis les dernières élections provinciales, en 2014.

Ce taux s’applique à la première tranche de 500 000$ de revenus des sociétés dont le capital imposable est moins de 10 millions $.

Cet avantage est réduit pour les entreprises dont le capital imposable est de 10 à 15 millions $. Il est complètement annulé au-delà de ce seuil.

De l’aide pour certains jeunes adultes diabétiques

Le programme de pompes à insuline du Nouveau-Brunswick a été élargi le 1er avril. En plus des enfants 18 ans et moins, il inclut désormais aussi les jeunes adultes âgés de 25 ans ou moins.

Grâce à ce programme, les gens atteints du diabète de type 1 (qui sont admissibles) peuvent obtenir une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 100% des coûts associés à l’achat d’une pompe et des accessoires de base.

Le pourcentage des coûts qui doit être défrayé par les familles ou les jeunes adultes diabétiques est calculé en fonction de leur revenu, de la taille de la famille et de l’appareil choisi.

Une pompe à insuline coûte environ 7000$. Cette somme ne couvre pas l’achat d’insuline et d’accessoire.

En 2016, Diabète Canada a estimé que de 4350 à 8700 Néo-Brunswickois sont diabétiques de type 1. Le pancréas de ces personnes ne produit pas d’insuline, une hormone qui diminue le taux de glucose dans leur sang.

Ils doivent donc se faire des injections tous les jours ou alors porter une pompe. Cet appareil électronique à piles porté en permanence injecte l’hormone à petites doses tout au cours de la journée, peut-on lire sur le site web de Diabète Québec.

Des réponses pour les personnes adoptées

Depuis le 1er avril, les dossiers d’adoption scellés peuvent être ouverts à la demande des personnes adoptées et des parents biologiques. Cela permettra à ceux qui le souhaitent d’en apprendre davantage sur leurs origines.

Pour avoir accès à ses informations, les personnes intéressées doivent déposer une demande au gouvernement provincial et avoir atteint l’âge de la majorité. Si un veto a été déposé par leurs parents biologiques, elles devront prendre leur mal en patience.

Le veto en question peut être retiré à tout moment par la personne l’ayant déposé et demeure en vigueur pendant un an après son décès.

Certains parents biologiques peuvent aussi avoir déposé une acceptation limitée de prise de contact. Lorsque c’est le cas, la personne adoptée qui souhaite être mis en lien ses parents biologiques doit s’engager à respecter les modalités établies par ces derniers.

Petites créances: des poursuites jusqu’à 20 000$

Les personnes qui souhaitent faire appel aux tribunaux pour régler une affaire sans faire face à la lourdeur des procédures en Cour du Banc de la Reine ont désormais pas mal plus de marge de manoeuvre.

Le 1er avril, le montant maximal pouvant être réclamé en Cour des petites créances est passé de 12 500$ à 20 000$. La procédure comme telle demeure la même.

En raison de cette hausse pas banale, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique s’attend à ce que le nombre de réclamations passe d’environ 1800 à 2500 par année.

Le nombre de causes donnant lieu à un procès devant un adjudicateur, qui était en moyenne de 270 par année jusqu’à maintenant, devrait augmenter d’à peu près 20%, selon le ministère.

Des lunettes pour les bouts de chou

Le programme «De beaux sourires et une bonne vision» a été élargi le 1er avril. Il fournit désormais gratuitement des examens de la vue et des lunettes à tous les enfants âgés de quatre ans dont les parents ne souscrivent pas à une assurance publique ou privée.

Les enfants qui ont déjà une assurance ne seront pas laissés pour compte. La franchise (la somme que l’on doit payer de notre poche même si l’on est assuré) des examens et des lunettes de ces bouts de chou sera payée par le gouvernement provincial.

Depuis son lancement par le gouvernement progressiste-conservateur de David Alward, en 2012, ce programme provincial procure une couverture pour les soins de la vue et dentaires aux enfants de familles à faible revenus.

Avant le 1er avril, il n’était pas universel. Il ne venait par exemple pas en aide aux résidents dont les familles disposent de revenus dépassant des seuils établis ou dont les enfants étaient couverts par un régime public ou privé.