La farce Dyno Facchino se poursuit au tribunal de Caraquet

Dyno Facchino, mis en cause dans le vol d’une cargaison de homards, en juillet 2016, à Grande-Anse, n’a pas honoré sa convocation, mardi, au tribunal de Caraquet.

Actuellement incarcéré au Québec, il devait comparaître par visioconférence. L’appel est resté sans réponse.

Depuis des mois, l’homme de 53 ans ne manifeste pas une grande coopération pour remplir ses obligations judiciaires. Il s’est surtout fait remarquer pour ses demandes d’ajournement répétées, faisant traîner les choses.

La justice néo-brunswickoise pourrait en avoir terminé avec lui et ses facéties. Dyno Facchino est en ce moment poursuivi au Québec pour une série de vols en bande organisée.

Il a fait savoir à son avocat commis d’office, Me Dave Paulin, qu’il souhaitait que son dossier soit transféré dans la Belle Province.

Claude Robert a fait le même choix.

Lui aussi est impliqué dans le vol de crustacés commis il y a un an et demi et dont la valeur est estimée à plus de 1 million$.

Tout comme son acolyte, il est retenu prisonnier dans un centre de détention québécois et accusé d’avoir participé aux méfaits de la bande.

Claude Robert est censé recevoir une première peine ce vendredi.