L’opposition au dégriffage des chats grandit au Nouveau-Brunswick

Avant de procéder à l’onychectomie, mieux vaut se tourner vers la taille des griffes de votre chat et d’acheter un griffoir. - Gracieuseté

La province emboîtera-t-elle le pas de la Nouvelle-Écosse qui a interdit l’amputation de la dernière phalange des chats lorsque celle-ci n’est pas médicalement nécessaire?

Depuis le 15 mars 2018, la Nouvelle-Écosse est la seule province à bannir le dégriffage des chats (onychectomie), qui consiste en l’ablation totale de la griffe et l’amputation de la troisième phalange des pattes avant. Interdite dans pas moins de 25 pays européens, la procédure reste fréquemment pratiquée en Amérique du Nord.

De nombreux propriétaires de chats ont recours au dégriffage pour éviter que leurs animaux de compagnie n’endommagent leurs meubles et ne blessent d’autres animaux ou des enfants.

En mars 2017, l’Association canadienne des médecins vétérinaires a durci sa position contre l’onychectomie, faisant valoir qu’une telle pratique cause de la souffrance qui pourrait être évitée.

«Il est évident que les félidés souffrent inutilement lorsqu’ils subissent cette chirurgie non urgente», peut-on lire sur le site de l’association.

«Du point de vue de l’éthique, l’ACMV considère que cette chirurgie est inacceptable car elle n’offre aucun avantage aux félidés et l’absence de données scientifiques ne permet pas de prédire la probabilité d’effets secondaires négatifs à long terme sur le comportement et la physiologie.»

L’Association de médecine vétérinaire du Nouveau-Brunswick (AMVNB) s’est alignée sur cette position et s’oppose au dégriffage.

«Les vétérinaires se réservent le droit de refuser d’effectuer des dégriffages non thérapeutique. On laisse ça au choix des membres», indique Dre Nicole Jewett, vétérinaire et registraire adjointe de l’AMVNB.

Elle précise que la question sera «probablement» à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle prévue en septembre prochain.

Depuis 2009, l’association professionnelle interdit certaines chirurgies dites «esthétiques» pour les animaux. C’est le cas du taillage des oreilles chez les chiens (essorillement) ou du coupage de la queue chez les espèces canines, équines et bovines (caudectomie).

Dre Nicole Jewett reconnaît que le dégriffage fait aujourd’hui débat au sein de la profession.

«Certaines cliniques ont le sentiment que ce n’est pas une procédure éthique et ont décidé de ne pas offrir ce service à leurs clients», dit-elle.

Source de douleur

Les vétérinaires du Nouveau-Brunswick doivent tout de même suivre certaines directives pour réduire la douleur chez l’animal. Ils sont aussi tenus de proposer aux propriétaires des alternatives et les prévenir des conséquences potentielles de l’opération.

«À la suite de la chirurgie, il peut y avoir une réaction à l’anesthésie ainsi que des problèmes d’hémorragie ou d’infection, souligne Nicole Jewett. Il peut y avoir des problèmes chroniques surtout si une partie de la phalange n’a pas été retirée: douleurs chroniques, boiterie, problèmes de dos.»

Certains chats changent de comportement, ajoute-t-elle, ils auront tendance à ne plus utiliser leur litière ou à mordre davantage. Privé de son principal moyen de défense, l’animal ne peut plus se servir de ses griffes pour se défendre, pour attraper des proies, ou pour fuir un danger dans certaines circonstances.

Après 13 ans de pratique, la vétérinaire constate que les clients sont moins nombreux qu’auparavant à imposer la chirurgie à leur animal.

«De plus en plus de gens réalisent que c’est une procédure cosmétique et que ce n’est pas une nécessité médicale. Ils se disent qu’ils ne veulent pas faire ça à leur chat.»

L’Acadie Nouvelle a contacté six cliniques vétérinaires du Grand Moncton qui offrent l’onychectomie. Il n’a cependant pas été possible d’obtenir une entrevue.

Sur son site, le Moncton Animal Hospital prévient que le dégriffage ne réglera pas nécessairement des problèmes d’agressivité et recommande de se tourner d’abord vers le taillage des griffes ou l’achat d’un griffoir. La clinique fait valoir que la procédure peut être préférable à un abandon.

«Le dégriffage du chat ne doit être considéré que lorsque toutes les autres méthodes de prévention ont été épuisées. Si le choix se situe entre l’euthanasie ou la remise d’un chat à un refuge et le dégriffage du chat, discutez du problème avec votre vétérinaire.»