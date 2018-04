S’adapter ou disparaître, la réalité des petites épiceries

Face à la concurrence des géants de l’alimentation, les petites épiceries doivent faire preuve d’inventivité pour survivre à une compétition féroce.

Plusieurs commerces de proximité du Grand Moncton tentent de se distinguer des grandes chaînes en misant sur l’offre de produits spécialisés et le service à la clientèle.

C’est le pari qu’a fait Hossein Barar, le propriétaire de l’épicerie de quartier Dolma Food. «On essaie d’offrir des produits uniques et un service personnalisé», explique l’entrepreneur d’origine iranienne.

Pour lui, une épicerie doit être un lieu d’échange qui entretient la complicité avec les clients.

«Ici, les consommateurs qui veulent savoir d’où vient la nourriture, comment la cuisiner ou discuter des recettes auront souvent des réponses à leurs questions. Ça ne se passe pas comme ça au Walmart. Les gens apprécient ces échanges en tête-à-tête, beaucoup de nos clients reviennent pour ça.»

Au Dolma Food, les charcuteries, les plats préparés, le pain et les pâtisseries sont concoctés sur place. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le magasin du 251 rue St. George est plein de gourmandises introuvables dans les grandes surfaces. Les étalages débordent de fruits et de légumes frais, mais aussi de produits haut de gamme importés.

Les pâtisseries et le pain sont préparés sur place, tout comme les charcuteries artisanales, les plats prêts-à-manger et autres sushis faits maison, présentés derrière la vitrine du comptoir.

Le propriétaire fait son possible pour répondre à la demande grandissante des consommateurs de manger et d’acheter local. On retrouve des salades de Local by Atta de Moncton, les fruits de la Fleur du Pommier de Cocagne, la viande de la ferme Springbrook de South Branch ou les fromages de la ferme That Dutchman’s Cheese en Nouvelle-Écosse.

Hossein Barar travaille également au développement d’une boutique en ligne. L’idée a germé il y a déjà plusieurs années, mais l’incendie qui a rasé le commerce en 2016 a contrarié les plans de l’homme d’affaires.

D’ici la fin du mois, les produits maison pourront être commandés en quelques clics et livrés à domicile. Le service sera étendu par la suite à Fredericton et Saint-Jean, puis à toute la province avant la fin de l’année.

Y a-t-il encore place à la rentabilité pour les épiceries de niche? Hossein Barar reconnaît que les marges de profit sont maigres mais la mission n’est pas impossible. «Il faut travailler deux fois plus fort et toujours privilégier la qualité», lance-t-il.

Les défis n’ont pas empêché le propriétaire du Dolma Food de voir toujours plus grand: son enseigne est désormais associée au restaurant situé à l’étage, à un café de l’autre côté de la rue et à une seconde épicerie à Dieppe.

Le magasin a pu compter sur une clientèle fidèle. «Le soutien de la communauté ça reste le plus important, nous n’aurions pas pu continuer sans ça», insiste M. Barar.

Le succès fulgurant de Tomavo

Tomavo a connu un succès fulgurant depuis son ouverture l’an dernier, – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La file d’attente est souvent longue devant le comptoir du magasin Tomavo, à Moncton. Le commerce spécialisé dans la vente de fruits et légumes ne désemplit pas depuis son déménagement sur le chemin Mountain en août 2017.

La petite entreprise a été créée l’an dernier par un couple d’immigrants, Samar Najarian, originaire d’Irak, et Amer Khaled qui a quitté Jérusalem il y a 10 ans.

Et les affaires sont florissantes, Tomavo devrait ouvrir deux nouveaux emplacements dans la région au cours des prochains mois.

«On a créé l’entreprise avec des amis et des membres de la famille, explique Samar Najarian. On a commencé petit avec seulement deux employés mais on voit grand. Aujourd’hui, on emploie 20 personnes et d’ici la fin de l’année on aura entre 45 et 50 employés.»

Comment ce petit joueur fait-il pour se démarquer des Loblaws, Sobeys, Walmart et autres Costco? Par des prix compétitifs et un service à la clientèle irréprochable, répond la copropriétaire. «Que ce soit sur Facebook, en personne ou au téléphone, on essaie toujours d’être en contact avec les consommateurs. On fait notre possible pour offrir des produits sains à des prix abordables», dit-elle.

Le magasin présente également une sélection de fruits exotiques qu’on ne retrouve pas ailleurs et l’équipe vient d’installer un second comptoir pour la vente de café, de thé au Kombucha et autres frappés aux fruits.

L’entreprise cherche constamment à innover et à se diversifier pour survivre à la concurrence. Le magasin assure déjà la livraison de paniers de fruits au bureau et en entreprise et lancera bientôt un système de commandes en ligne.

Samar Najarian voit les choses en grand pour le futur de l’entreprise. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pour s’approvisionner en fruits et légumes locaux, Tomavo peut compter sur la Coopérative alimentaire du Nouveau-Brunswick. L’organisme s’occupe principalement de ravitailler une centaine d’écoles en aliments produits par les agriculteurs de la région.

«Nous sommes l’un de leurs plus gros acheteurs, assure Samar Najarian. Ils nous fournissent en tomates, pommes, patates, navets, choux…» Au total, une trentaine de produits mis en vente ont poussé au Nouveau-Brunswick.

Faire la part belle aux produits locaux

Le magasin Sequoia met en évidence les produits néo-brunswickois. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Les articles «faits au Nouveau-Brunswick» sont clairement identifiés sur les tablettes du magasin Sequoia de Dieppe. L’enseigne spécialisée dans les produits naturels et biologiques a conclu des partenariats avec une trentaine de producteurs de la région: Adorable Chocolat, Kredl’s Hampton, Jolly Farmer ou encore Vital Source Nutrition.

«C’est important pour les gens d’acheter local, constate la propriétaire Danielle Gauvin. Nos clients sont prêts à payer un peu plus cher pour une plus grande qualité de produits et des produits “propres”.»

Ici aussi, on tente de tirer son épingle du jeu en mettant l’accent sur le service aux clients. Une équipe de nutritionnistes est chargée de les conseiller sur les produits et les choix d’alimentation.

«La clé du succès c’est d’apporter aux clients cette attention individuelle, parce que dans les grandes surfaces il est difficile de trouver quelqu’un à qui parler», avance Danielle Gauvin.

«Il faut qu’ils soient bien accueillis quand ils entrent dans le magasin et qu’ils ne soient pas perdus. Ça implique que le personnel soit très bien informé.»