Un citoyen de Dalhousie happé mortellement aux États-Unis

Un barbier bien connu de Dalhousie, Lionel Doucet, est décédé samedi soir après que lui et sa femme, Éveline, eurent été frappés par un véhicule pendant qu’ils traversaient la rue dans une ville de l’État de la Georgie.

Comme c’était devenu la tradition depuis quelques années, le couple Doucet a quitté Dalhousie il y a quelques jours en direction de Daytona en Floride afin d’y retrouver des amis et passer du bon temps. Mais malheureusement cette fois, le couple ne se sera jamais rendu à destination.

Arrêtés en chemin (plus précisément en Georgie), ceux-ci ont renversé par un véhicule samedi alors qu’ils marchaient vers leur hôtel après un souper au restaurant. Le chauffeur responsable de l’accident aurait, selon les témoignages, grillé un feu et frappé le couple alors qu’il s’était engagé dans une traverse à piétons. M. Doucet est décédé sur le coup. Sa femme, elle, a été grièvement blessée, mais on ne craindrait pas pour sa vie à ce stade-ci.

L’un des couples que les Doucet devaient rejoindre à Daytona est Monique et Clem Tremblay, ancien maire de Dalhousie. Ceux-ci ont quitté Dalhousie mardi dernier et sont arrivés à destination dimanche. Ce n’est d’ailleurs qu’à leur arrivée qu’ils ont appris la triste nouvelle.

«C’était un grand ami. On se rencontre ici chaque année depuis quatre ou cinq ans. Ils s’étaient arrêtés à Moncton passer du temps avec leurs enfants avant leur départ pour la Floride. À chacun de leurs arrêts, on communiquait ensemble. C’est une véritable tragédie», a confié M. Tremblay au journal en direct de la Floride.

Lundi, lui et sa femme sont allés à la rencontre de la survivante de l’accident, leur amie Éveline, hospitalisée dans un établissement de Jacksonville, ville située au nord de la Floride, à quelques kilomètres à peine de la frontière avec la Georgie. «On a passé quelques heures avec elle là-bas. Elle a des fractures à la hanche, aux jambes et aux bras. Mais le plus important c’est qu’elle soit saine et sauve. Elle devait être opérée puis rapatriée au pays lorsqu’elle se portera mieux. Jusque-là, sa fille sera à ses côtés», souligne M. Tremblay.

Maire de Dalhousie durant plusieurs années, ce dernier est bien placé pour témoigner de l’appréciation que sa communauté portait à l’ancien barbier.

«Lionel était vraiment sympathique. Ce n’était pas un politicien ni une personnalité très connue, mais tout le monde l’aimait et le respectait. Dalhousie a perdu un grand citoyen, et nous, un bon chum», exprime-t-il avec tristesse.

Pour ce qui est de la victime, ce dernier aurait déjà été incinéré aux dires de M. Tremblay. C’est son fils qui s’occupera de le ramener au pays dans un dernier roadtrip père-fils. Comme les funérailles n’auront pas lieu d’ici plusieurs semaines, M. Tremblay et sa femme poursuivront leur séjour en Floride, dans une ambiance toutefois beaucoup moins agréable.

«On est sous le choc, mais la vie continue. Eveline nous a dit de boire une bière à la mémoire de son mari, on va respecter ça», a -t-il souligné.