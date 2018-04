Un nouveau souffle pour le Centre Maillet d’Edmundston

Le travail se poursuit de plus belle dans la région d’Edmundston afin de donner un nouvel élan au Centre Maillet.

Les administrateurs du centre culturel et communautaire situé dans le secteur Saint-Basile entendent bien multiplier les initiatives afin de relancer les activités à cet endroit et de promouvoir son image auprès de la population du Madawaska et des environs.

Réuni récemment dans le cadre de leur réunion annuelle, le conseil d’administration a clairement laissé savoir que le Centre Maillet doit prendre la place qui lui revient au sein de la communauté.

«On veut en faire un projet rassembleur, qui reflète une image positive auprès de la communauté», a expliqué d’emblée Christine Thériault, la présidente de l’organisme.

Octroyer au Centre Maillet le statut de coopérative est également dans la mire du conseil d’administration qui étudie attentivement cette option.

Au cours des prochains mois, le conseil d’administration veut aussi s’affairer à pourvoir le poste stratégique de direction générale, chose rendue nécessaire par le départ à la retraite de Raoul Cyr après de nombreuses années d’implication au Centre Maillet.

En plus de vouloir créer de nouveaux partenariats et liens à travers la communauté, les administrateurs espèrent qu’un redressement financier permettra d’assurer la pérennité et la poursuite des diverses activités qui se déroulent ici et là au Centre Maillet.

«On ne veut surtout plus que le mot fermeture fasse partie de notre vocabulaire», a laissé savoir Christine Thériault au sujet de la plus importante infrastructure socioculturelle présente à Saint-Basile.

Le Centre Maillet accueille actuellement une trentaine d’organismes des plus variés et qui sont locataires à cet endroit.

«Il y a encore des espaces à louer et de la place pour accueillir d’autres organismes», a indiqué la présidente, tout en précisant que des travaux d’améliorations devraient être apportés sous peu au bâtiment.

«Chose certaine, tout le monde veut aller de l’avant et les idées ne manquent surtout pas à la table», a affirmé Christine Thériault.