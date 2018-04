Un scientifique de Cap-Pelé obtient une subvention de 7 millions$

Un microbiologiste acadien de renom vient d’obtenir une subvention de 7 millions$ pour mener ses recherches à l’Université de Montréal. Une aubaine pour Yves Brun, qui a déjà participé à la mise au point de nouveaux antibiotiques.

Jeudi dernier, la ministre fédérale des Sciences, des Sports et des Personnes handicapées, Kirsty Duncan, a annoncé la nomination de 25 nouveaux titulaires de chaires de recherche au Canada, dans le cadre du programme de soutien de l’excellence scientifique du pays de 117,6 millions$.

Parmi les récipiendaires d’une chaire de recherche, Yves Brun, microbiologiste acadien natif de Cap-Pelé, est particulièrement heureux de pouvoir revenir au Canada après 25 ans passés aux États-Unis. Son dossier a été sélectionné parmi les quelque 160 scientifiques en compétition.

«C’est un honneur. C’était une compétition au niveau international, […] donc je ne savais pas vraiment si mon dossier avait des chances d’être retenu. Mais j’ai eu la chance d’être un de ceux qui ont été sélectionnés. C’est vraiment un honneur», s’enthousiasme-t-il.

Yves Brun prendra ses quartiers en janvier prochain à l’Université de Montréal, où il continuera ses recherches, fort d’une subvention de 7 millions$ sur sept ans. Un environnement de travail stimulant que le chercheur a hâte d’investir.

«L’Université de Montréal est très attrayante. Ce que je vais trouver là-bas, c’est un climat très multidisciplinaire qui va subvenir à plusieurs des besoins que mon équipe de recherche a maintenant, étant donné les directions de recherches dans lesquelles on s’avance.»

Le microbiologiste, diplômé d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université de Moncton et d’un doctorat de l’Université de Laval en biochimie, compte mettre à profit cette opportunité pour poursuivre ses recherches sur les cellules bactériennes, qui lui ont valu sa renommée scientifique internationale.

M. Brun et son équipe de recherche sont en effet déjà parvenus à développer de nouveaux antibiotiques, et ont également découvert l’existence d’une colle naturelle extrêmement puissante. Une trouvaille dont les bénéfices, dans le domaine médical notamment, pourraient être importants.

Aujourd’hui directeur associé au programme de microbiologie et professeur émérite à l’Université de l’Indiana, c’est avec un pincement au coeur qu’Yves Brun songe à son départ de l’université américaine, où il travaille depuis 25 ans.

Le chercheur de renom est cependant heureux de pouvoir continuer ses recherches à l’Université de Montréal. Le montant généreux de la subvention permettra à Yves Brun et son laboratoire de travailler avec plus de liberté, et se concentrer sur leurs recherches sans se soucier des besoins financiers du laboratoire.

«Cela donne plus de liberté de suivre notre curiosité, d’aller dans des domaines qui nous intéressent simplement parce qu’on les trouve intéressants, et pas simplement parce que l’on sait avec certitude qu’il y aura des résultats. Ce genre de chaire de recherche qui subventionne un laboratoire et non pas un projet spécifique, c’est vraiment exceptionnel et très attrayant pour le chercheur», se réjouit M. Brun.

Grâce à cette plus grande liberté de travail, Yves Brun espère également pouvoir prendre de nouvelles directions de recherche et explorer de nouveaux domaines.

Sa nomination qui permet également au chercheur de refouler le sol du Canada après de nombreuses années passées dans le pays voisin, et prendre ses marques à Montréal, ville qu’il chérit et dans laquelle il espère passer ses vieux jours aux côtés de son épouse.