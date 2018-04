Élargissement de la route 11: 180 millions $ pour la deuxième phase

La deuxième phase d’élargissement de la route 11 comprend deux tronçons totalisant 20,6 kilomètres entre la rivière Shediac et Bouctouche. Derrière la carte, on peut voir, dans l’ordre habituel: Victor Boudreau, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, le premier ministre Brian Gallant, et Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Pêches et des Océans. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

La deuxième phase du projet d’élargissement de la route 11 – évaluée à 180 millions $ – sera lancée cet été. Après le dédoublement de la route à l’ouest de Shediac, les travaux auront lieu entre la rivière Shediac et Bouctouche.

Les travaux, qui doivent se terminer à l’automne 2021, seront effectués sur le tronçon de 6,8 km entre la rivière Shediac et la rivière Cocagne et celui de 13,8 km entre la rivière Cocagne et la Petite rivière Bouctouche.

Le premier ministre, Brian Gallant, et le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, se sont rendus à Grande-Digue, mercredi, afin de marquer l’étape importante dans le projet.

Pour M. LeBlanc, les travaux amélioreront non seulement la sécurité des conducteurs, mais donneront un coup de pouce à l’activité économique dans la région. En particulier, l’industrie de la pêche en tirera avantage.

«Des centaines de millions de dollars de produits exportés passent par cette autoroute chaque année. On parle peut-être même de milliards de dollars si l’on considère l’industrie du crabe et du homard. Le fait qu’on peut améliorer l’efficacité et la sécurité du transport de ces produits au marché – et ce n’est qu’un petit exemple – en dit grand sur l’importance de cet investissement pour l’économie de la région.»

En janvier 2017, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé un projet de 272 millions $ afin d’élargir une section d’environ 20 kilomètres entre Shediac River et la Petite rivière Bouctouche.

Le gouvernement fédéral débourse la somme de 125 millions $, et le provincial, 147 millions $.

L’investissement permettra également la construction d’une route de contournement à deux voies et à accès limité de 11 kilomètres entre Glenwood et Miramichi.