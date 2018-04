L’usine Nutritec hante plus que jamais des citoyens de Haut-Madawaska

La présence dans la Communauté rurale de Haut-Madawaska de l’usine Nutritec continue plus que jamais à susciter la colère de citoyens de Saint-François-de-Madawaska.

Propriété de l’entreprise Envirem Organics, le fabricant d’engrais organique est de nouveau accusé de violer les règles environnementales qui sont en vigueur et de ruiner le quotidien et la santé de ses voisins.

Monique Levesque est formelle: en plus d’émettre constamment des odeurs insupportables, Nutritec est à l’origine des graves problèmes de santé ressentis par plusieurs personnes et même par de nombreux animaux de la ferme et de compagnie.

Elle va jusqu’à affirmer que l’entreprise est en partie responsable du décès de plusieurs personnes survenus au cours des derniers mois.

Son conjoint, Éric Gagné, a reçu la semaine dernière un diagnostic d’angiodème, raconte la résidente du Haut-Madawaska.

«Dans l’espace de six mois, huit de nos membres de famille sont décédés du cancer ou d’une crise de cœur. Ils étaient dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine… Assez c’est assez!», peut-on lire dans une lettre de citoyens adressée l’automne dernier au premier ministre Brian Gallant, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

Une lettre semblable aurait également été adressée au premier ministre canadien Justin Trudeau.

Toute cette saga, qui perdure depuis deux années, semble vouloir prendre des proportions démesurées.

Monique Levesque a affirmé à l’Acadie Nouvelle avoir contacté le détachement local de la GRC afin de se plaindre des activités d’Envirem Organics, qui traite à ses installations de Saint-François-de-Madawaska d’importantes quantités de résidus forestiers et de fumier de volaille.

Selon elle, l’entreprise contrevient carrément au Code criminel en privant des résidents d’un minimum de jouissance de la vie et en les empêchant souvent de mener à bien des activités quotidiennes.

La tension semble avoir monté d’un cran cette semaine, alors que le conjoint de la plaignante s’est rendu à l’usine Nutritec afin de faire part de son mécontentement aux employés de l’endroit.

«Mon conjoint a des problèmes aux poumons et des engourdissements en raison des particules qui se dégagent de l’usine. Quant à moi, j’ai des douleurs partout quand je respire la fumée. Le nez me brûle comme du feu», raconte Monique Levesque.

Taxant les élus de la région d’un certain laxisme, celle-ci implore les représentants municipaux, provinciaux et la communauté médicale d’intervenir rapidement en sa faveur afin de dénouer l’impasse et d’assurer la qualité de vie des citoyens.

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef et le ministère de l’Environnement ont été saisis du dossier il y a plusieurs mois.

Si disant victime de menaces de vandalisme, Envirem Organics se défend bien d’empoisonner la vie de certains citoyens vivant près de son usine de Saint-François-de-Madawaska.

«Il y a beaucoup de rumeurs et d’informations erronées qui circulent à notre sujet. Nutritec est présente à Saint-François depuis 2002 et a toujours respecté les règles environnementales. Deux tests de cheminée ont confirmé que nous étions en conformité et que nous n’avions pas de répercussions négatives sur la santé des voisins», a déclaré Robert Kiely, le président et directeur général d’Envirem Organics.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le PDG de l’entreprise a accusé ses adversaires de délibérément calomnier Nutritec et ses propriétaires.

Le ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick confirme certains dires de Nutritec.

«Un contrôleur de la qualité de l’air enregistre continuellement des données depuis le 21 juillet 2017, et à ce jour, celles-ci n’affichent aucun dépassement des normes réglementaires provinciales sur la qualité de l’air», a indiqué Anthony Doiron, un porte-parole gouvernemental.

«Selon nos informations, aucun incident ou événement hors de l’ordinaire n’est survenu au cours du dernier mois. Le ministère continuera de surveiller l’installation pour s’assurer qu’elle est conforme aux règlements provinciaux», a ajouté le représentant du ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.

Pris entre deux feux, le maire de la Communauté rurale du Haut-Madawaska dit évidemment souhaiter que cesse cette guerre de tranchées et attendre avec impatience les prochains résultats des tests de qualité de l’air menés actuellement par le ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux.

«Nous vivons dans une région agricole, les odeurs déplaisantes peuvent à certains moments faire partie de la vie d’une communauté comme la nôtre», a affirmé Jean-Pierre Ouellet.

«J’ai toujours dit que je suis en faveur du développement de nos industries, mais en même temps les gens ont droit de profiter d’une belle qualité de vie, il y a un équilibre qu’il faut atteindre», d’indiquer le maire de Haut-Madawaska.