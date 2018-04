Une tempête printanière force la fermeture de toutes les écoles situées dans le nord de la province.

Les écoles du District scolaire francophone Sud à Miramichi, Baie Sainte-Anne, Rogersville, Richibucto et Saint-Louis-de-Kent ferment également.

Des accumulations de neige de 20 à 30 cm sont prévues.

On prévoit une longue période de pluie verglaçante plus tard aujourd’hui, ce soir et cette nuit dans la Péninsule acadienne et la région Chaleur.