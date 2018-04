Agrandissement à l’école de Néguac: Gallant veut réparer «une erreur» des années 1990

Lorsque Brandon Vienneau se trouve dans ses cours de métiers, l’adolescent de Néguac se sent comme un poisson dans l’eau.

«J’adore ça. J’apprends beaucoup de choses et plus tard dans la vie, ce serait bien d’avoir ces connaissances. Par exemple, lorsque j’aurai une voiture et que j’aurai besoin de faire des travaux, j’aurai alors des connaissances en mécanique», dit-il.

Après plusieurs années d’attente, Brandon Vienneau et ses collègues de classe pourront profiter de nouvelles installations grâce à un agrandissement des ateliers de métiers au Centre scolaire communautaire La Fontaine de Néguac.

Selon le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, les appels d’offres pour la construction seront bientôt lancés et les nouvelles installations devraient être prêtes à accueillir des élèves avant la fin de 2018.

Le gouvernement provincial investit 2,6 millions $ dans la construction. Au cours des dernières années, la province a aussi investi un total de 275 000$ pour développer les plans et devis avec des architectes.

Le projet comprend un agrandissement de 150 mètres carrés des ateliers de métiers. Les installations existantes seront réaménagées. À l’heure actuelle, la mécanique, la charpenterie, le dessin technique, la menuiserie et l’électricité font partie des métiers enseignés à Néguac. Un cours de soudure sera ajouté lorsque les travaux seront terminés.

«On va avoir plus d’espace et plus d’équipement. L’expérience sera meilleure pour les élèves», dit Guillaume St-Coeur, enseignant des métiers à Néguac.

Le fait d’avoir des installations modernes pourrait permettre à plus de jeunes de découvrir une passion pour un métier, croit-il.

«Si tu n’as jamais eu la chance de faire de la mécanique, comment peux-tu savoir si tu aimes ça? Ou c’est peut-être le contraire. Tu penses que t’aimes ça et tu suis ton cours. Si tu fais une heure de mécanique par jour et au bout d’une semaine, t’es déjà tanné, ce n’est peut-être pas la bonne chose pour toi.»

Le retour progressif des métiers dans les écoles

Brian Gallant le reconnaît. Au début des années 1990, le gouvernement provincial a négligé les métiers au profit des cours d’informatique.

«Selon ce que j’ai compris, le raisonnement était basé sur le fait que les gens disaient qu’il fallait investir dans l’informatique pour que les jeunes soient prêts à travailler avec les ordinateurs. La raison fondatrice n’était pas mauvaise en soi. Les gens voyaient que l’informatique allait jouer un rôle important dans l’économie, mais ça s’est fait en dépit des métiers. Il faut investir dans les deux.»

Le premier ministre s’engage à combler cette lacune.

«Je pense qu’on sait tous que c’était une erreur. On essaie de faire les investissements nécessaires pour ramener les métiers dans nos écoles. On a besoin d’une main-d’oeuvre qualifiée. Avec les investissements, on donne à nos jeunes l’occasion d’apprendre un métier et le goût de continuer dans cette voie. Par la suite, ça renforce notre main d’œuvre et ça nous aide à faire croître notre économie à long terme.»