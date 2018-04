Allégations d’harcèlement: un député de Moncton suspendu

Le premier ministre Brian Gallant suspend l’un de ses députés en attendant de faire la lumière sur les allégations de harcèlement qui pèse contre lui.

Le député libéral de Moncton-Centre et président de l’Assemblée législative, Chris Collins, est accusé de harcèlement par un ancien employé de l’Assemblée.

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, a annoncé la nouvelle aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, jeudi en début de soirée.

Le premier ministre a également demandé au Comité d’administration de l’Assemblée législative de relever M. Collins de ses fonctions à titre de président de l’Assemblée.

Brian Gallant a refusé de dire si l’employé en question était une femme ou un homme ou si les allégations de harcèlement étaient de nature sexuelle.

M. Gallant a indiqué qu’une tierce partie allait être nommée en collaboration avec le Comité d’administration afin de mener une enquête indépendante sur cette affaire.

«D’autres mesures seront prises en considération, conformément à la politique du gouvernement du Nouveau-Brunswick relative au harcèlement, suivant la fin de l’enquête», a-t-il dit.

M. Collins n’avait pas répondu à notre demande de commentaire, jeudi soir.

Selon M. Gallant, des employés du bureau du premier ministre avaient été informés dans le passé de l’existence de «conflits de personnalités» entre M. Collins et un employé de l’Assemblée législative.

«Des mesures avaient été prises pour transférer ce membre du personnel dans un autre milieu de travail», a raconté le premier ministre sans préciser le moment où s’est déroulé cet épisode.

Le 17 février, le bureau du premier ministre a appris que cette personne songeait à porter plainte contre Chris Collins, a dit M. Gallant.

Le gouvernement est entré en contact avec la présumée victime le même jour «pour déterminer si (cette information) était exacte».

«L’ancien membre du personnel a décidé de ne pas faire d’allégations de harcèlement à ce moment-là et a demandé du temps et de plus amples renseignements afin d’examiner les diverses possibilités. Cette demande a été respectée», a confié M. Gallant.

Le gouvernement a été informé mercredi que l’employé avait décidé de porter plainte officiellement contre le président de l’Assemblée législative.

«Il est crucial de veiller à ce que les lieux de travail soient sécuritaires et respectueux de tout le monde, et ce, dans toutes les situations», a mentionné Brian Gallant.

Le premier ministre a indiqué ne pas savoir si la police fait également enquête dans cette affaire.

Chris Collins a été élu à l’Assemblée législative pour la première fois lors d’une élection partielle en 2007 avant d’être réélu en 2010 et en 2014.

Il a été ministre des Gouvernements locaux au sein du gouvernement de l’ancien premier ministre Shawn Graham.

Le Parti libéral n’a pas encore tenu de congrès à l’investiture dans Moncton-Centre en prévision des prochaines élections, mais tout porte à croire que M. Collins avait l’intention de solliciter un nouveau mandat.

Brian Gallant a indiqué que Chris Collins ne pourrait pas obtenir le feu vert pour participer au congrès à l’investiture tant que l’enquête indépendante ne sera pas terminée.