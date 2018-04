Île de Cocagne: un casse-tête pour les autorités municipales

Des retards dans le processus de rapatriement de l’île de Cocagne dans le giron de la communauté rurale de Cocagne continuent de poser un casse-tête aux élus, qui sont forcés d’adopter un plan d’aménagement rural qui n’inclut pas l’îlot de deux kilomètres carrés.

Depuis de nombreuses années, les élus de Cocagne mènent en parallèle des efforts visant à adopter un plan d’aménagement et à annexer l’île de Cocagne.

Une audience publique sur le plan rural aura lieu le 24 avril. Si tout se déroule comme prévu, il entrera en vigueur avant le début de l’été. La carte de zonage n’inclura cependant pas l’île située à quelques brasses d’eau de la côte.

La situation déçoit le maire, Jean Hébert, qui s’attendait que le transfert de l’île de Cocagne de Dundas (Notre-Dame-de-Kent) à la Communauté rurale de Cocagne se fasse plus rapidement.

«C’était une procédure que je croyais qui se terminerait beaucoup plus tôt. Maintenant, on a déjà fait la première lecture de notre plan rural», explique celui qui voit l’île chaque jour de sa maison située près de la route 535.

Une série d’imprévues a mis des bâtons dans les roues de l’équipe de M. Hébert depuis ses premières démarches pour rapatrier l’île, il y a trois ans et demi. On a dû repartir le dossier de la case départ afin d’inclure le bras d’eau entre l’île et la côte, un lieu populaire pour la culture d’huîtres.

M. Hébert a appris que le transfert de l’île a été approuvé par le cabinet du premier ministre il y a trois semaines. Il attend cependant toujours la lettre qui le confirme officiellement.

À l’heure actuelle, l’île appartient au DSL de Dundas (Notre-Dame-de-Kent) en raison d’un accrochage administratif au début des années 1980.

Une fois que le transfert de l’île du DSL de Dundas (Notre-Dame-de-Kent) à la Communauté rurale de Cocagne sera concrétisé, elle sera ensuite ajoutée au plan d’aménagement.

«Là, il va falloir que le comité (d’aménagement) se réunisse et qu’il décide si le zonage est industriel, commercial, résidentiel ou récréatif. Ensuite il va falloir que l’île passe à travers une procédure qui pourrait durer une bonne année, encore.»

L’île de Cocagne est inhabitée, mais elle est divisée en lots de terre qui rapportent chaque année une petite somme en taxes foncières. Les ostréiculteurs paient aussi des taxes afin de pratiquer leur métier dans le secteur.